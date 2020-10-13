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13.10.2020,  
12:06
Текст:  Тимур Алимов

Огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" впервые применили на учениях

Во время стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" впервые была задействована новейшая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По словам министра, в ходе маневров был успешно проведен эксперимент по формированию и порядку боевого применения соединений нового типа в составе мобильного эшелона. Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор уничтожения противника. ВДВ впервые десантировали из самолетов военно-транспортной авиации сразу десять боевых машин. А инженерные подразделения Южного военного округа "сорвали подход" резервов условного противника с помощью двухкилометрового огневого вала.

- В рамках основного этапа учения российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, - отметил Шойгу.

"Тосочка" является продолжением хорошо известных комплексов ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек", в которых используются термобарические боеприпасы, образующих зону сплошного выжигания. Новая машина была впервые продемонстрирована широкой публике в июне этого года на Параде Победы.

ТОС-2 в отличие от предшественников базируется не на гусеничной, а на колесной платформе повышенной проходимости. Это существенно повысило мобильность и дальность продвижения комплекса. Кроме того, огнемет не нуждается в отдельной транспортно-заряжающей машине. Пусковая установка загружается снарядами при помощи установленного на машине крана-манипулятора.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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На "Тосочке" автоматизированы системы наведения и управления огнем. Машина оснащается радиоэлектронной системой и навигационным оборудованием, благодаря которому экипаж может получать информацию о целях от автоматизированной системы управления войсками и вести огонь с неподготовленных позиций.

Для новейшей огнеметной системы также были разработаны новые боеприпасы с повышенной точностью и дальностью ведения огня.

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