Сергей Шойгу подвел итоги главных военных учений этого года

Для решения поставленных задач военные эффективно использовали современные разведывательно-ударные и огневые системы, применяли новые автоматизированные системы управления. Важную роль сыграли высокоточные средства поражения, сопряжение разведывательных и информационно-управляющих систем. Такую оценку главным учениям года дал в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он особо отметил успешно проведенный на этих маневрах эксперимент по формированию и порядку боевого применения в составе мобильного эшелона соединений нового типа. "Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор уничтожения противника", - считает Шойгу.

Министр напомнил, что на этих учениях ВДВ впервые десантировали сразу 10 боевых машин. А инженерные подразделения Южного военного округа с помощью двухкилометрового огневого вала сорвали подход вражеских резервов. Были впервые применена новейшая тяжёлая огнемётная система "ТОС-2" и отработаны наиболее эффективные способы уничтожения так называемых "джихад- мобилей". Здесь нашим военным пригодился полученный в Сирии опыт.

Отдельно министр сказал об использовании средств противовоздушной обороны. Он, в частности, упомянул расчеты систем ПВО дальнего действия С-300В4, С-400 "Триумф" и зенитных ракетных комплексов "Бук - МЗ", которые поразили новейшие высокоскоростные воздушные мишени, имитировавшие оперативно-тактические ракеты и самолеты противника.

И еще - по словам министра, на учениях соблюдались все требования Венского документа 2011 года относительно численности действующих под единым командованием военнослужащих и военной техники. Это подтвердили инспекторы из Германии и Дании, а также совместные миссии Германии, Румынии и Франции - во время активной фазы маневров они работали в рамках Договора по открытому небу.

А ведь пространственный размах "Кавказа" составил более тысячи километров. Практические действия войска отрабатывали на шести общевойсковых и двух авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Была создана коалиционная группировка, в которую помимо наших соединений, вошли воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. В Каспийском море "воевали" военные корабли России и Ирана. Пять государств - Азербайджан, Индия, Индонезия, Казахстан и Иран - направили на учения своих наблюдателей.

"Демонстрируя максимальную открытость, мы в инициативном порядке довели информацию об учениях до всех стран - участниц ОБСЕ и штаб-квартиры НАТО", - отметил Шойгу. Более того, по его словам, иностранных военных атташе заранее проинформировали о целях и задачах учений, районах их проведения, а также о привлекаемых силах и средствах. Ход подготовки и проведения маневров освещали на интернет-ресурсах Минобороны РФ, а также в зарубежных и российских СМИ.

И вот результат: учения прошли на высоком профессиональном уровне. "25 сентября Верховный главнокомандующий принял участие в активной фазе учения на полигоне Капустин Яр. Он высоко оценил профессионализм и выучку личного состава", - сказал Шойгу.

Министр добавил, что созданная коалиционная группировка показала отличные результаты при выполнении задач по разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму. А Вооруженные силы России продемонстрировали возросшие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности страны.