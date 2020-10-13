Оплата работ по капремонту может ускориться

Законопроект, направленный на совершенствование процедуры капитального ремонта домов, внесен в Госдуму.

Предлагается внести поправки в статью Жилищного кодекса о финансировании расходов на проведение капремонта в многоквартирном доме. Инициатор законопроекта - Самарская губернская дума - отмечает, что сейчас на органы местного самоуправления и собственников жилья возложена обязанность согласования актов приемки услуг или работ по капремонту. Этот акт является основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание таких работ или услуг.

Однако сроки согласования актов приемки в Жилищном кодексе не установлены. Необоснованное уклонение должностных лиц и собственников от согласования влечёт за собой невыполнение региональным оператором возложенных на него функций по своевременному проведению капремонта, нарушает интересы собственников жилья.

Законопроектом предлагается определить сроки, в течение которых должен быть согласован акт приёмки. Устанавливается, что это должно произойти не позднее 10 рабочих дней со дня получения акта от регионального оператора. Регион может установить и более продолжительный срок, такая возможность вводится для учета особенностей каждого из субъектов РФ. В некоторых регионах муниципальные образования могут находиться в труднодоступных местностях, в них может не быть постоянных представителей регионального оператора капремонта или уполномоченных на приемку таких документов.

Также предлагается установить возможность направления в определенный срок обоснованных возражений на соответствующий акт от регионального оператора, поскольку работы могут оказаться некачественными или выполненными с отступлением от проектной документации. Предусматривается порядок действий регоператора в случае, если акт приемки либо обоснованные возражения на него так и не были ему представлены: в такой ситуации акт будет считаться согласованным.

"Бывают ситуации, когда муниципалитеты очень долго согласовывают такие акты, а представители собственников вообще могут без объяснения причин отказаться согласовывать акт", - рассказали в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР). От этого страдают и сами собственники (капремонт в доме не завершается), но в большей степени - подрядные организации, которые не могут получить оплату. Особенно это критично для подрядных организаций с крупными оборотами. У регионального оператора тоже возникают сложности, поскольку затягивание процедуры может привести к невыполнению региональной программы в срок.

Система капремонта работает стабильно и несмотря на несовершенства законодательства взаимодействие заинтересованных сторон в части согласования актов решается, отмечают в АРОКР. Тем не менее, если сроки согласования будут указаны, для всех участников будет только лучше, считают в ассоциации.

Законопроект, направленный на урегулирование процедуры подписания акта, не ликвидирует всех нестыковок в Жилищном кодексе, отмечает директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Так, в 189-й статье ЖК говорится, что выбранный общим собранием собственников представитель подписывает акт приемки работ, а в 190-й статье он - согласует акт. "Это разный уровень полномочий, разная значимость действий представителя собственников", - говорит эксперт.