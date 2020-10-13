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Текст:   Марина Трубилина 
17:35 13.10.2020

Оплата работ по капремонту может ускориться

Законопроект, направленный на совершенствование процедуры капитального ремонта домов, внесен в Госдуму.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Предлагается внести поправки в статью Жилищного кодекса о финансировании расходов на проведение капремонта в многоквартирном доме. Инициатор законопроекта - Самарская губернская дума - отмечает, что сейчас на органы местного самоуправления и собственников жилья возложена обязанность согласования актов приемки услуг или работ по капремонту. Этот акт является основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание таких работ или услуг.

Фото: iStock
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Однако сроки согласования актов приемки в Жилищном кодексе не установлены. Необоснованное уклонение должностных лиц и собственников от согласования влечёт за собой невыполнение региональным оператором возложенных на него функций по своевременному проведению капремонта, нарушает интересы собственников жилья.

Законопроектом предлагается определить сроки, в течение которых должен быть согласован акт приёмки. Устанавливается, что это должно произойти не позднее 10 рабочих дней со дня получения акта от регионального оператора. Регион может установить и более продолжительный срок, такая возможность вводится для учета особенностей каждого из субъектов РФ. В некоторых регионах муниципальные образования могут находиться в труднодоступных местностях, в них может не быть постоянных представителей регионального оператора капремонта или уполномоченных на приемку таких документов.

Также предлагается установить возможность направления в определенный срок обоснованных возражений на соответствующий акт от регионального оператора, поскольку работы могут оказаться некачественными или выполненными с отступлением от проектной документации. Предусматривается порядок действий регоператора в случае, если акт приемки либо обоснованные возражения на него так и не были ему представлены: в такой ситуации акт будет считаться согласованным.

"Бывают ситуации, когда муниципалитеты очень долго согласовывают такие акты, а представители собственников вообще могут без объяснения причин отказаться согласовывать акт", - рассказали в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР). От этого страдают и сами собственники (капремонт в доме не завершается), но в большей степени - подрядные организации, которые не могут получить оплату. Особенно это критично для подрядных организаций с крупными оборотами. У регионального оператора тоже возникают сложности, поскольку затягивание процедуры может привести к невыполнению региональной программы в срок.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Система капремонта работает стабильно и несмотря на несовершенства законодательства взаимодействие заинтересованных сторон в части согласования актов решается, отмечают в АРОКР. Тем не менее, если сроки согласования будут указаны, для всех участников будет только лучше, считают в ассоциации.

Законопроект, направленный на урегулирование процедуры подписания акта, не ликвидирует всех нестыковок в Жилищном кодексе, отмечает директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Так, в 189-й статье ЖК говорится, что выбранный общим собранием собственников представитель подписывает акт приемки работ, а в 190-й статье он - согласует акт. "Это разный уровень полномочий, разная значимость действий представителя собственников", - говорит эксперт.

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