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13.10.2020 19:08
Рубрика: Общество

Осу-паразита назвали в честь коронавируса

Текст: Алена Ларина
Фото: Andrey I. Khalaim, Enrique Ruiz-Cancino / ZooKeys Фото: Andrey I. Khalaim, Enrique Ruiz-Cancino / ZooKeys
Фото: Andrey I. Khalaim, Enrique Ruiz-Cancino / ZooKeys

Новый вид паразитоидной осы-наездницы был открыт во время пандемии и назван в честь COVID-19. Как пишет журнал ZooKeys, зоологи Андрей Халаим и Энрике Руиз Канчино из Автономного университета Тамаулипаса в Мексике дали насекомому название Stethantix covida.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Из пяти описанных ими новых видов ос Дарвина эта была обнаружена в период карантина и оказалась самой маленькой. Она обитает в Центральной Америке, Мексике и Гватемале.

Длина насекомого составляет три с половиной миллиметра. От ближайшего родственника Stethantix oaxacana этот вид отличается формой яйцеклада, более длинными щеками, а также спинной склеротизованной частью сегментарного кольца членистоногих. Осы Дарвина чаще всего откладывают свои яйца внутрь или на поверхность личинок иных видов, например, бабочек и жуков.

Четыре других новых вида ос-наездниц назвали в честь мексиканских штатов Идальго и Оахака, американского энтомолога и знатока ихневмонид Роберта Уортона и нашего соотечественника, энтомолога из Университета Техаса Василия Белова.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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