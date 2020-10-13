Осу-паразита назвали в честь коронавируса

Новый вид паразитоидной осы-наездницы был открыт во время пандемии и назван в честь COVID-19. Как пишет журнал ZooKeys, зоологи Андрей Халаим и Энрике Руиз Канчино из Автономного университета Тамаулипаса в Мексике дали насекомому название Stethantix covida.

Из пяти описанных ими новых видов ос Дарвина эта была обнаружена в период карантина и оказалась самой маленькой. Она обитает в Центральной Америке, Мексике и Гватемале.

Длина насекомого составляет три с половиной миллиметра. От ближайшего родственника Stethantix oaxacana этот вид отличается формой яйцеклада, более длинными щеками, а также спинной склеротизованной частью сегментарного кольца членистоногих. Осы Дарвина чаще всего откладывают свои яйца внутрь или на поверхность личинок иных видов, например, бабочек и жуков.

Четыре других новых вида ос-наездниц назвали в честь мексиканских штатов Идальго и Оахака, американского энтомолога и знатока ихневмонид Роберта Уортона и нашего соотечественника, энтомолога из Университета Техаса Василия Белова.