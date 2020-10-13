Панама возобновила прерванное в марте международное авиасообщение

Власти Панамы возобновили международное авиасообщение. В марте из-за пандемии коронавируса границы были закрыты, а в апреле в республике был введен полный карантин и режим комендантского часа. Снимать санитарные ограничения власти начали с июня.

"Панама возобновляет обслуживание международных авиарейсов при условии соблюдения всех мер безопасности, установленных минздравом", - пишет ТАСС со ссылкой на заявление управления гражданской авиации этой латиноамериканской республики.

Ежедневно из аэропортов Панамы будут отправляться около 80 рейсов. Гости республики должны будут предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции с указанием результата ПЦР-теста. По официальным данным, число заразившихся коронавирусом в Панаме достигло 120 313.