Партнеры убили футболиста из-за ошибки во время матча

Дикий случай произошел после футбольного матча в Уганде. Одноклубники избили до смерти одного из футболистов.

Трагедия произошла после матча любительских команд. Футболист Черчилл Овачи был избит до смерти своими партнерами по команде.

Как сообщает "Газета.Ru", во время матча Овачи допустил ошибку, приведшую к голу в ворота его команды. Товарищи по команде тут же ринулись к бедолаге, но не для того, чтобы утешить игрока. Они намеревались избить Овачи, но во время матча им это сделать помешали.

После матча разгоряченный горе-футболист толкнул одного из обидчиков, который в этот момент ехал на велосипеде. Тут же вспыхнула драка, в результате которой Овачи был экстренно госпитализирован, но, несмотря на все усилия медиков, скончался.

Полиция Уганды задержала двоих предполагаемых участников этой драки.