Патриарх Кирилл призвал продлить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе

С призывом продлить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также призвал религиозных лидеров этих стран способствовать прекращению кровопролития.

- Считаю очень важными договоренности, достигнутые при посредничестве России на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении, - говорится в заявлении патриарха. - Обращаюсь к государственному руководству обеих стран с призывом использовать перемирие для того, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло. Ради будущего двух соседних народов призываю продлить режим прекращения огня и использовать его для мирных переговоров.

Он обратился также к верховному патриарху-католикосу всех армян Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа шейху-уль-исламу Аллахшукюру Паша-Заде.

- Мы с вами, дорогие братья, прошли большой путь, работая над тем, чтобы это противостояние не приобрело характер межрелигиозного конфликта, чтобы проблемы решались мирным путем. Сегодня каждый из нас и все мы вместе должны сделать все возможное, чтобы кровопролитие прекратилось, - подчеркнул глава Русской церкви.

Напомнив старую, но как никогда актуальную сегодня истину - плохой мир лучше доброй ссоры, патриарх подчеркнул, что "когда идет война, проливается человеческая кровь, совершаются преступления... трудно выходить на совместные политические решения".