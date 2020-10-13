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13.10.2020 15:04
Рубрика: Общество

Педагогические вузы подвели итоги приемной кампании

Текст: Ксения Колесникова
Российские педагогические университеты, подведомственные Минпросвещения России, подвели итоги вступительной кампании. Ее главными особенностями стали упрощенный прием документов в электронной форме, увеличение бюджетных мест и проведение некоторых испытаний в дистанционном формате.

Лидером по количеству заявлений стал Московский педагогический государственный университет. Из 71 493 зарегистрированных заявлений больше всего (19 945) было подано на направление "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". Также в пятерку самых востребованных направлений у поступающих на бакалавриат вошли "Педагогическое образование" и "Лингвистика". Конкурс на очную форму обучения по программам бакалавриата составил 24 человека на место.

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В Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена отмечают значительный рост количества поданных заявлений по сравнению с прошлым годом и связывают это с удобством подачи документов в электронном формате. В этом году в педвузе также увеличилось количество бюджетных мест, а средний балл ЕГЭ абитуриентов вырос почти на 1% и составил 79,8.

Также по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число поступающих в Новосибирский государственный педагогический университет - с 5285 до 8602 человек. Наивысший средний балл ЕГЭ (87,17) - на направлении "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Иностранный (английский) язык и Иностранный (испанский) язык".

Фото: Владимир Крайнов/ТАСС
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы

Воронежский государственный педагогический университет проводил вступительные испытания по общеобразовательным, творческим и профессиональным дисциплинам в дистанционном формате. Абитуриенты факультета искусств и художественного образования использовали платформу Zoom для прохождения творческих вступительных испытаний. ВГПУ также зафиксировал значительно более высокий по сравнению с прошлым годом средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на первый курс на бюджетной основе, - он составил 73,3.

В Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского средний проходной балл на бюджетные места увеличился с 71,2 до 71,3 по сравнению с прошлым годом.

Общество Образование

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