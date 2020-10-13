Пэн Лиюань поздравила награжденных премией ЮНЕСКО

Пэн Лиюань отметила, что из-за пандемии 1,5 миллиарда учащихся по всему миру не посещают школы и вузы, и особенно это повлияло на девочек. Необходимо всеми способами помочь им вернуться к учебе.

Женщины составляют 63 процента от неграмотного взрослого населения планеты. Без качественного образования для женщин общество не сможет развиваться и достигать прогресса, отметила Пэн Лиюань. Китай продолжит содействовать международному сотрудничеству в области образования, а также вносить вклад в продвижение образования девочек и женщин и достижение Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года, добавила она.