ПФР изменил порядок отражения сведений о страховом стаже медработников

Пенсионный фонд изменил порядок отражения сведений о страховом стаже медицинских работников. Так, с 13 октября в системе персонифицированного учета будет использоваться новый код "Вирус". Его нужно указывать с указанием времени, когда велась работа с зараженными коронавирусом пациентами.
Каждый такой день будет засчитываться медработникам в пенсионном стаже за два дня. То есть, фельдшер скорой помощи, который в течение трех месяцев выезжал на вызовы к больным с COVID-19, заработает спецстаж в полгода.
Помимо этого, в системе персонифицированного учета появились еще шесть новых значений. Эти коды связаны с льготными тарифами, которые с 1 апреля 2020 года применяют страхователи. Они введены для организаций и предпринимателей, которые включены в реестр субъектов малого и среднего бизнеса: им разрешили начислять и платить страховые взносы по пониженной ставке 15 процентов. Так, для них появился код МС, обозначающий работников малого и среднего бизнеса, дополненный кодами ВПМС и ВЖМС, значение которых - временно пребывающий и временно проживающий работник малого и среднего бизнеса. Еще один код - КВ, что значит - работник организации, включенной в реестр СОНКО, введен с уточняющими его кодами ВПКВ и ВЖКВ - временно пребывающий и временно проживающий работник организации, включенной в реестр СОНКО, соответственно.