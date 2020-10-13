"Пятёрочка" возглавила рейтинг любимых брендов россиян в пандемию

"Пятёрочка" признана самым востребованным и любимым брендом потребителей во время пандемии COVID-19 в России. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга "Ромир" "Российские потребители - новая реальность". Следом за торговой сетью расположились "Сбер" и YouTube.

В своем исследовании аналитики BCG и "Ромира" изучили отношение потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации, включая трансформацию потребительского поведения за последние шесть месяцев. Попавшие в ТОП-5 бренды отражают предпочтения в различных сферах - от покупки продуктов питания до банковских услуг и онлайн-контента.

Кстати, для выявления реальных настроений российских покупателей было проведено три волны - в апреле, мае и сентябре - обширного социологического исследования на базе специализированной технологической платформы. Всего было опрошено 1500 респондентов из разных социально-демографических групп, причем в Москве исследование было углубленным. В целом в выборку попало городское население России, а проанализированы были данные о потребительских расходах более чем в 40 товарных категориях.

"Некоторые бренды в сложившейся ситуации смогли заручиться прочной поддержкой клиентов, - отметил управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов. - Так, торговая сеть "Пятёрочка" оказалась самым любимым брендом на карантине".

"Наша ключевая цель - заслужить доверие гостей, - комментирует генеральный директор торговой сети "Пятёрочка" Сергей Гончаров. - С самого начала пандемии мы стараемся помочь нашим гостям адаптироваться к новым реалиям. Приоритетом для нас стала безопасность, и мы провели колоссальную работу, чтобы обеспечить безопасность при поставках продуктов и в магазинах, приняв все необходимые профилактические меры для снижения распространения вируса, в рекордно короткие сроки масштабировали услугу экспресс-доставки и реализовали целый ряд социально значимых инициатив для поддержки тех, кто в этом нуждается. Очень приятно, что эти усилия высоко оценили наши гости, и теперь безопасность - новый стандарт нашей работы. Стать самым любимым брендом в стране - это также большая ответственность для нас, поэтому мы продолжим делать все для укрепления оказанного нам доверия".

Как отмечают исследователи, полученные результаты указывают на усиление тенденций, которые проявлялись еще до пандемии, например, на стремление людей приобрести товары по низкой цене и охоту за выгодными предложениями.

Эти тенденции имеют серьезный потенциал для того, чтобы закрепиться и сохранить свое влияние и после пандемии. Безусловно, россияне были вынуждены адаптироваться к новой реальности, поэтому изменения как в общественных отношениях, так и в потребительском поведении неизбежны.