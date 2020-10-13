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13.10.2020 13:32
Рубрика: В мире

По факту нападения на РУВД в Минске возбудили уголовное дело

Текст: Алексей Чуриков

По информации министерства внутренних дел Беларуси, в ночь на вторник неизвестные напали на РУВД Советское в Минске с использованием "коктейлей Молотова". По факту нападения заведены уголовные дела, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, на дворовую территорию РУВД попали три бутылки с зажигательной смесью.

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"Один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, тем не менее оно оказалось поврежденным", говорится в сообщении пресс-службы МВД Беларуси.

Ведомство также распространило видео с моментом нападения. На данный момент личности нападавших не установлены.

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