Почти половина россиян во время пандемии завела мини-огород в квартире

Во время самоизоляции многие россияне стали выращивать овощи и зелень дома: 41% соотечественников организовали собственный мини-огород в квартире, выяснила компания Hotpoint.

Результаты исследования показали, что более половины жителей нашей страны (60%) изменили свое отношение к еде: 46% россиян попробовали готовить непривычные блюда во время пандемии, 34% респондентов начали покупать полезные продукты, 54% изменили свои привычки на более экологичные. При этом 57% россиян тщательнее планировали список покупок перед походом в магазин, а 46% соотечественников начали покупать продукты в своих районах. Более половины россиян ожидаемо признали, что стали чаще заказывать продукты через интернет.

Также изменились и привычки, связанные с приготовлением пищи. В условиях самоизоляции потребители экспериментировали с продуктами и рецептами, изобретая свои собственные. 46% опрошенных пробовали готовить блюда, которые раньше никогда не делали. 38% опрошенных заново открыли любовь к кулинарии и 36% снова начали печь. Изоляция сделала семьи ближе: 40% россиян готовили блюда вместе с родными, а 35% пекли десерты с партнерами и детьми. За время самоизоляции совместные обеды и ужины стали традицией для многих семей: 38% респондентов отметили, что они стали гораздо чаще собираться за столом с близкими.

При этом подавляющее большинство намерено сохранить новые привычки и после карантина - так ответили 87% респондентов. А 39% сказали, что совершенно точно будут придерживаться их в будущем.

Исследование Hotpoint было проведено компанией LEXIS Research. В выборку вошли ответы 4 тысяч граждан России, Италии, Великобритании и Германии.