Подсчитан уровень тревожности россиян из-за коронавируса

Как пандемия коронавируса сказалась на степени тревожности людей? Исследование по России провели специалисты компании Brand Analytics. Эксперты высчитали индекс тревожности. Он равняется числу упоминаний темы вируса в соцмедиа в течение дня на каждые десять тысяч населения.

"Выводы говорят о том, что степень тревожности россиян из-за пандемии COVID-19 стала постепенно снижаться после весеннего пика. Он был зафиксирован восьмого апреля. Больше всего волнений тема заболеваемости коронавирусом доставила жителям Магаданской и Курганской областей, Чукотского автономного округа, Еврейской автономии и Крыма", - приводит подробности исследования РБК.

В число самых спокойных регионов вошли Чувашия, Кабардино-Балкария, Дагестан, а также Псковская и Сахалинская области. После пиковых значений практически сразу индекс тревожности начал снижаться. Например, в России к концу мая он составил менее 80, а к началу августа упал ниже 20. Сейчас, по оценке экспертов, этот показатель составляет примерно 30.

Ранее сообщалось, что в России появится система защиты от новых инфекций. Эта структура будет оценивать угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и уровень защиты от новых инфекций, анализировать коллективный иммунитет и организовывать научные исследования.