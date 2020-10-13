Полиция сможет расследовать дела по нетяжкому семейному насилию

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предлагает упростить привлечение к уголовной ответственности по ряду преступлений. В том числе дополнительную защиту получат жертвы семейного насилия.

Как пояснил Вячеслав Лебедев, согласно УПК ряд уголовных дел относится к делам частного обвинения. Это означает, что потерпевший сам должен идти в суд и поддерживать обвинение. Правоохранители не проводят расследования по таким делам.

В частности, к такой категории относятся дела о побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью без квалифицирующих признаков и о клевете.

"По уголовным делам частного обвинения по общему правилу не осуществляется дознание, а обязанность по сбору доказательств возлагается на потерпевшего, который с момента принятия заявления к производству мирового судьи становится частным обвинителем", - пояснил Вячеслав Лебедев в статье, которая будет опубликована в ближайшем номере "Российской газеты".

Он напомнил, что по законодательной инициативе Верховного суда РФ с 15 июля 2016 г. нанесение побоев, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, а также мелкое хищение были декриминализованы с введением административной преюдиции. Это значит, что в первый раз за такое нарушение наказывают по КоАП. Если оно в течение года совершается второй раз, то наступает уже уголовная ответственность.

"Количество осужденных за нанесение побоев сократилось с 19,8 тысяч лиц в 2016 году до 2 тысяч лиц в 2019 году, - сообщил Вячеслав Лебедев. - При этом к административной ответственности за нанесение побоев, совершенное впервые, в 2019 году привлечены 118,1 тысяч лиц".

Иными словами, в общей сложности количество граждан, наказанных за побои, выросло почти в шесть раз. Причина не в росте насилия, и в том числе домашнего насилия в обществе, а в том, что привлечь к ответственности в рамках КоАП гораздо проще. Поэтому декриминализация повысила защищенность граждан.

Тем не менее проблемы остались. Одна из них - то, что статьи "Побои" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" относятся к делам частного обвинения. Разница между "причинением легкого вреда" и "побоями" невелика. По сути, речь об одном и том же, о побоях. Только статья "Побои" применяется, когда не зафиксировано никакого вреда здоровью. На практике же небольшой синяк может расцениваться двояко. Но полиция в большинстве случаев за такие дела не берется, предлагая потерпевшим самостоятельно обращаться в суд.

"Учитывая, что потерпевшие не наделены публичными полномочиями и в большинстве своем не являются профессиональными юристами, исполнение ими обязанности по сбору доказательств является крайне затруднительным, особенно по делам, связанным с "домашним насилием", которое носит латентный характер и чаще всего характеризуется зависимым положением потерпевшего, - написал Вячеслав Лебедев. - В этой связи порядок частного обвинения возлагает на жертву домашнего насилия чрезмерное бремя, перекладывая на нее ответственность за сбор доказательств, способных установить вину правонарушителя, в соответствии со стандартом доказывания, применяемым в уголовном разбирательстве. Это сложная задача даже для квалифицированных сотрудников правоохранительных органов, но для потерпевшей стороны, которая вынуждена собирать доказательства самостоятельно, продолжая при этом проживать совместно с правонарушителем, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны, трудности становятся непреодолимыми".

По словам юриста, ограничение прав потерпевших проявляется не только по уголовным делам, связанным с "домашним насилием", но и по иным категориям дел частного обвинения, что подтверждается данными судебной статистики.

"В этой связи предлагается обсудить вопрос об упразднении процедуры частного обвинения и отнесении уголовных дел о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к категории уголовных дел частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание, - написал Вячеслав Лебедев. - Это позволит освободить потерпевших от бремени сбора доказательств".

Иными словами, жертвы семейного насилия смогут обращаться в полицию даже в случае нанесения легкого вреда здоровью, и правоохранители самостоятельно возбудят уголовное дело и предъявят обвинение.