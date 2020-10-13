Польские водолазы обезвредят оставшуюся с войны гигантскую бомбу

В среду, 14 октября, водолазы польских ВМС приступят к обезвреживанию "спящей" в Балтийском море на глубине 12 метров британской авиабомбы времен Второй мировой типа Tallboy.

По оценке экспертов, пишет немецкая газета Welt, эта бомба считается одной из самых крупных из тех, что до сих пор приходилось нейтрализовывать в Европе. Ее размеры впечатляют. Длина - шесть метров, диаметр - один метр, вес - более пяти тонн. Этого монстра поляки обнаружили в сентябре прошлого года во время работ по углублению фарватера в районе порта Свиноуйсьце (до 1945 года - немецкий город Свинемюнде).

Как отметил в беседе с корреспондентом Польского агентства печати водолаз Михал Йодловски, все подготовительные работы прошли по плану. Снаряд освобожден от песка, и теперь дело за саперами-подводниками. Их задача - извлечь из бомбы детонаторы. По словам участников этой акции, сейчас пока невозможно предсказать, как долго затянется вся процедура. Однако по ее окончании планируется сжечь смертельную начинку снаряда.

Фото: Handout / Polish Navy -- 8th Coastal Defence Flotilla / AFP

Просто уничтожить Tallboy под водой направленным взрывом нельзя. Под угрозу разрушения попадает близлежащий мост. Кстати, риск неконтролируемого взрыва бомбы от случайного сотрясения все еще существует, сетует представитель польских ВМС Гжегож Левандовский. Надо учитывать, что за 75 лет под водой бомба могла подвергнуться непредвиденным химическим процессам.

Поэтому в городе приняты серьезные меры безопасности. В прилегающем к месту действия районе Свиноуйсьце остановят транспорт, в том числе и курсирующие между островами паромы. Жителей близлежащих домов эвакуируют в безопасные места.

Ну а польским военным саперам-водолазам опыта не занимать. В акватории Свиноуйсьце они уже обезвредили целый ряд невзорвавшихся в годы войны смертоносных снарядов. Правда, те были помельче, чем Tallboy.