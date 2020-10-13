Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики

"Этот опыт работы системы в целом для населения всей страны, для населения целого ряда других стран <...> позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно <...>, несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то <...> предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим", - сказала она.

Анна Попова также подчеркнула, что это касается и учебного процесса. По ее словам, обучение в школах в очном режиме практически во всех субъектах РФ организуется безопасно.

"С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме [обучения]. <...> Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех. У нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры на входе", - уточнила она, в ходе своего выступления на Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).