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Рубрика: Экономика

Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики

Текст: Светлана Ментюкова
Российское санитарное ведомство не видит на данный момент необходимости в дополнительных ограничительных мерах для предприятий и отдельных секторов экономики. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

"Этот опыт работы системы в целом для населения всей страны, для населения целого ряда других стран <...> позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно <...>, несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то <...> предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим", - сказала она.

Фото: РИА Новости
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Анна Попова также подчеркнула, что это касается и учебного процесса. По ее словам, обучение в школах в очном режиме практически во всех субъектах РФ организуется безопасно.

"С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме [обучения]. <...> Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех. У нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры на входе", - уточнила она, в ходе своего выступления на Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

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