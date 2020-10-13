Посольство РФ в Болгарии отреагировало на осквернение памятника Советской армии

В центре болгарской столицы в очередной раз осквернили памятник Советской армии-освободительнице. Свое возмущение в связи со случившимся выразили в посольстве России в Софии.

"Нанесенная на монументе надпись отсылает к состоявшей из болгар-добровольцев бригаде, осужденной Нюрнбергским трибуналом преступной Waffen-SS, - заявили в дипмиссии РФ. - Считаем, что свое отношение к отдельным историческим фактам результативнее было бы выражать на площадках научных конференций, нежели на монументах, посвященных Героям Освобождения Европы от "коричневой чумы".

Посольство России обратилось к местным правоохранительным органам с призывом не закрывать глаза на проявленное кощунство.

Отметим, что подобные акты вандализма не находят поддержки среди большинства населения Болгарии, а также у официальной Софии. Более того, руководство республики ведет поступательную борьбу с проявлениями неонацизма на территории своей страны. Так, в 2020 году впервые за 17 лет крайним правым запретили проведение факельного шествия в память об активном пособнике Третьего рейха генерале Лукове.