Посольство РФ в Осло назвало обвинения Норвегии в кибератаке провокацией

Посольство России в Норвегии прокомментировало обвинения со стороны норвежского правительства в "преднамеренной кибератаке на парламент страны". В размещенном на страничке диппредставительства в Facebook сообщении отмечается, что Норвегия не предоставила никаких доказательств причастности России к случившемуся.

"Считаем подобные обвинения нашей страны недопустимыми. Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений", - подчеркивается в сообщении.

В российском дипломатическом представительстве также напомнили, что на российские государственные Интернет-ресурсы, включая и загранучреждения в Норвегии, ежегодно совершаются миллионы кибернападений из-за рубежа. "Например, на сайт МИД в январе-сентябре 2018 г. - 77 млн., но это не дает права огульно обвинять власти стран их возможного происхождения", - отметили в посольстве России.

Кроме того, диппредставительство напомнило, что еще в мае этого года в норвежский МИД была направлено нота с изложением порядка действий в случае компьютерных инцидентов. "Никакой реакции тогда не последовало, что свидетельствует о нежелании норвежских властей вести диалог. Вопрос - зачем тогда совместно с европейскими странами создавались профильные механизмы для реагирования, формировалась законодательная база? Ожидаем от норвежской стороны разъяснений", - говорится в сообщении Посольства РФ.