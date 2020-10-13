Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал предложения, который позволят расширить применение судов присяжных. В итоге, по его мнению, ежегодно право на суд присяжных могут получить около 40 тысяч обвиняемых. Об этом рассказал Вячеслав Лебедев в своей статье, которая будет опубликована в ближайшем номере "Российской газеты".

"Заслуживает внимания предложение о расширении сферы применения судопроизводства с участием присяжных заседателей, отнесении к их подсудности всех уголовных дел об особо тяжких преступлениях и о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в материалах которых отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну, - написал Вячеслав Лебедев. - Это позволит ежегодно более 40 тыс. обвиняемым воспользоваться правом на рассмотрение их дела судом с участием присяжных заседателей".

Он напомнил, что с 1 июня 2018 года с участием коллегии из шести присяжных заседателей в судах районного уровня рассматриваются уголовные дела об убийстве без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

"В 2019 году судами с участием присяжных заседателей рассмотрены уголовные дела в отношении 1031 лица (в два раза больше, чем в 2018 году, когда в этой процедуре были рассмотрены уголовные дела в отношении 522 лиц). Осуждены 783 лица или 76 процентов, оправданы 242 лица или 24 процента. В отношении 6 лиц дела прекращены, - написал Вячеслав Лебедев. - Отменены и изменены обвинительные приговоры в отношении 155 лиц или 20 процентов осужденных и оправдательные приговоры в отношении 120 лиц или 50 процентов оправданных".

При этом основаниями для отмены приговоров чаще всего являются существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства (70 процентов) и неправильное применение уголовного закона (28 процентов)".

Он подчеркнул, что несправедливость приговоров являлась основанием для пересмотра всего 2 процента из числа отмененных и измененных приговоров, причем по этому основанию пересмотрены только обвинительные приговоры - статьи 38925, 38927 УПК РФ (Иными словами, оправдательные приговоры ни разу не отменялись на том основании, что были признаны несправедливыми, - прим. "РГ").

"В этой связи уместно вспомнить, что на заседании Верховного Совета РСФСР 13 мая 1993 года, выступая в поддержку принятия закона, предусматривающего введение в России суда с участием присяжных заседателей, я обратил внимание на то, что "каким бы ни был рост преступности, какой бы ни была его динамика, как бы ни велико было количество преступлений, в том числе и тяжких, никогда никакой суд - ни суд с народными заседателями, ни суд профессионалов, ни суд присяжных - не вынесет обвинительного приговора, если не будет достаточно доказательств", - написал Вячеслав Лебедев.

В целом в результате реализации мер по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сократилась более чем в два раза - с 1 миллиона 60 тысяч по состоянию на 1 января 1999 года до 493,3 тысячи по состоянию на 1 сентября 2020 года. С 1 января текущего года численность заключенных сократилась на 30,6 тысячи лиц или на 6 процентов.

Статью председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева читайте в ближайшем номере "РГ".