Президент Киргизии встретился с замруководителя администрации президента РФ

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке встретился с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом говорится на официальном сайте президента Республики.

- С первых дней кризиса в стране Сооронбай Жээнбеков неоднократно проводил телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кыргызстан и Россия - союзники и стратегические партнеры, а также являются членами ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации, - отмечается в сообщении.

Во встрече также принимал участие премьер-министр КР Садыр Жапаров.