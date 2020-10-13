Президент РФ назвал срок перевода госуслуг в электронный формат

Президент РФ Владимир Путин поручил к 2023 году перевести в электронный формат массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги.

Для этого необходимо предусмотреть соответствующие изменения в национальных проектах.

Срок выполнения поручения - до 1 января 2023 года. При этом раз в полугодие нужно готовить доклад и представлять его начиная с 1 января 2021 года.

Еще кабмину предстоит разработать и внедрить в регионах и муниципальных образованиях типовые регламенты предоставления социально значимых госуслуг в электронном формате, в том числе с использованием инфраструктуры портала госуслуг.

До июля 2021 года правительству поручено обеспечить принятие законопроектов по переходу на проактивную модель оказания госуслуг с использованием инфраструктуры единого портала, в частности, без необходимости обращения заявителей.

До 1 декабря 2022 года кабмин должен завершить централизацию основных информресурсов Пенсионного фонда, МВД, Росреестра и других федеральных органов власти в части сведений, используемых для подтверждения данных при получении госуслуг. К этому же времени органы власти должны перейти на обработку межведомственных запросов и предоставление сведений с использованием системы электронного взаимодействия в режиме реального времени.