При штурме парламента Киргизии пропали уникальные картины

В Киргизии во время штурма здания парламента исчезли находившиеся в нем уникальные картины. Об этом сообщили в министерстве культуры, информации и туризма КР.

"6 октября 2020 года после захвата "Белого дома" силами протестующих пропали картины из фондов КНМИИ им. Гапара Айтиева, находящихся на временном хранении в этом здании. Об этом стало известно в результате работы специальной комиссии. Из 20 выданных работ были найдены 12 работ. Восемь не обнаружены".

Среди пропавших работ картина "Цветение" известного художника Киргизии Суйменкула Чокморова, "Вечер в Чолпон-Ате" Гапара Айтиева и многие другие.

Как пояснили в минкультуры КР, 20 работ находились на временном хранении в управлении делами президента и правительства КР с 2010 года.

Как стало известно "РГ", список пропавших музейных экспонатов передан в Государственную таможенную службу КР для пресечения их возможного вывоза за границу. Материалы комиссии направлены в прокуратуру города Бишкек.