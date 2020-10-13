Новости

США мужчина дважды переболел коронавирусом 14:36
Испытание вакцины "Спутник V" для детей начнут в середине 2021 года 14:34
"Звук металла" и "Черный дрозд" покажут на фестивале американского кино 14:31
Собянин упростил порядок выплат на детей 14:26
Минтранс планирует увеличить финансирование закупок городских автобусов 14:14
К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот 13:55
Президент Киргизии встретился с замруководителя администрации президента РФ 13:48
Центризбирком приостановил допуск журналистов на свои заседания 13:44
Экс-чиновник минобразования Поморья признался в развращении школьниц 13:44
Экс-президент Киргизии Атамбаев помещен в СИЗО 13:38
COVID-19 провоцирует у ряда переболевших выработку антител к интерферону 13:37
По факту нападения на РУВД в Минске возбудили уголовное дело 13:32
При штурме парламента Киргизии пропали уникальные картины 13:25
Мурашко: Всего в России зарегистрировано 120 тест-систем на коронавирус 13:11
Мишустин наградил медалью Столыпина II степени Алексея Кудрина 13:07
Кипр приостановил программу предоставления гражданства за инвестиции 13:05
В Петербурге задержан водитель без прав, насмерть сбивший мать трех детей 12:58
В Лондоне из-за угрозы безопасности перекрыт Вестминстерский мост 12:57
Второй Международный муниципальный Форум стран БРИКС состоится в онлайн-формате 12:45
Партнеры убили футболиста из-за ошибки во время матча 12:42
Вышел трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь" 12:30
ЕС согласовал единые правила перемещения в шенгенской зоне в пандемию 12:30
Создатели "Ходячих мертвецов" анонсировали еще три спин-оффа 12:14
Из-за пандемии Disney проведет масштабную реорганизацию производства 12:01
Под Москвой житель Екатеринбурга пытался сбыть 10 кг наркотиков 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 13:25
Рубрика: В мире

При штурме парламента Киргизии пропали уникальные картины

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

В Киргизии во время штурма здания парламента исчезли находившиеся в нем уникальные картины. Об этом сообщили в министерстве культуры, информации и туризма КР.

Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
Глава Киргизии повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке

"6 октября 2020 года после захвата "Белого дома" силами протестующих пропали картины из фондов КНМИИ им. Гапара Айтиева, находящихся на временном хранении в этом здании. Об этом стало известно в результате работы специальной комиссии. Из 20 выданных работ были найдены 12 работ. Восемь не обнаружены".

Среди пропавших работ картина "Цветение" известного художника Киргизии Суйменкула Чокморова, "Вечер в Чолпон-Ате" Гапара Айтиева и многие другие.

Как пояснили в минкультуры КР, 20 работ находились на временном хранении в управлении делами президента и правительства КР с 2010 года.

Как стало известно "РГ", список пропавших музейных экспонатов передан в Государственную таможенную службу КР для пресечения их возможного вывоза за границу. Материалы комиссии направлены в прокуратуру города Бишкек.

В мире экс-СССР Киргизия Ситуация в Киргизии после парламентских выборов

Главное сегодня

К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот
Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
В Грозном подтвердили гибель трех силовиков в бою с бандитами
Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса