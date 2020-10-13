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13.10.2020 20:22
Рубрика: Власть

Учат в школе

Президент назвал несерьезными разговоры о полном переходе на дистанционное обучение
Текст: Айсель Герейханова, Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 232(8286)
Владимир Путин заверил, что полностью переходить на дистанционное обучение в российских школах не будут, и указал губернаторам не снимать существующие региональные надбавки учителям.
Владимир Путин: Снижения уровня образования из-за пандемии в России не произошло, преподаватели смогли наладить учебный процесс. Фото: РИА Новости Владимир Путин: Снижения уровня образования из-за пандемии в России не произошло, преподаватели смогли наладить учебный процесс. Фото: РИА Новости
Владимир Путин: Снижения уровня образования из-за пандемии в России не произошло, преподаватели смогли наладить учебный процесс. Фото: РИА Новости

Глава государства встретился с преподавателями и студентами педагогических вузов.

- Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, - заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что именно "совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя - это то, что дает высокое качество образования".

Глава государства отметил, что учителя справились с организацией учебного процесса во время пандемии "на отлично". По его словам, в России не произошло снижения уровня образования из-за коронавируса и удаленки. "Понимаю, что было очень сложно всем: и школьникам, и родителям, и учителям. Но вы сработали на отлично, как одна команда", - сказал президент.

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Он отметил, что во время пандемии учителя сохранили не только верность лучшим традициям, но совершенно по-новому для всего общества раскрыли высокую миссию классного руководителя. Путин подчеркнул, что решение о федеральных выплатах за классное руководство было очень обоснованным и верным.

- Вы знаете, мы ввели в этом году по пять тысяч рублей дополнительно за педагогическую деятельность. Считаю абсолютно правильным, обоснованным. Еще раз хочу сказать своим коллегам-губернаторам ни в коем случае не снимать имеющиеся во многих регионах региональные надбавки за педагогическую работу, ни в коем случае, - подчеркнул он.

На встрече прозвучал вопрос о том, что во время пандемии был упрощен порядок сбора документов в органы соцзащиты и центры соцобслуживания - до октября. Путина попросили его продлить.

"Что касается того, как была организована работа в период эпидемии, и связано это с необходимостью прекратить излишнюю беготню людей по различным инстанциям, то, конечно, мы видим, в некоторых регионах известные ограничения и сейчас действуют", - заметил президент. Поэтому как минимум до конца года ряд ключевых решений, которые были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией - речь о получении справок, продлении документов, в том числе и для людей с инвалидностью, в автоматическом режиме - многие эти вещи, конечно, нужно продлить как минимум до конца года, согласился он.

"Обязательно с правительством на этот счет поговорим", - пообещал президент.

Владимир Путин: Снижения уровня образования из-за пандемии в России не произошло, преподаватели смогли наладить учебный процесс.

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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