Путин отметил высокий показатель гражданской идентичности в стране

Президент провел встречу с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная, доложил Баринов. Он рассказал, что 96 процентов граждан за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. И 87 процентов не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей.

"И еще одна очень важная цифра, очень важный показатель - это российская гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к ее народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в нашей стране", - заметил докладчик. Сейчас он находится на уровне 91 процента, и это самый высокий показатель за всю историю его исследований, сообщил Баринов.

"Хороший показатель. Для многонациональной страны это очень важно", - оценил Владимир Путин.