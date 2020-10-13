Путин поручил продлить программу туристического кешбэка

До ноября правительство должно уточнить правила субсидирования доступных турпоездок по России через компенсацию части стоимости оплаченной поездки.

Сделать это нужно с учетом результатов реализации программы в 2020 году и в целях ее пролонгации, говорится в поручении Владимира Путина.

Также кабмин до 30 октября должен предусмотреть в рамках разработки нацпроекта в сфере туризма в том числе создание необходимой инфраструктуры для комфортного и безопасного пребывания туристов.