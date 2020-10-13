В РФ пройдет эксперимент по маркировке воды и пива

В России начнут маркировать упакованную воду, пиво и слабоалкогольные напитки. Пока что в режиме эксперимента, но если он будет признан успешным, то процедура станет обязательной.

Такое поручение дал президент правительству, исполнить его нужно до апреля следующего года. Идею маркировать алкогольные напитки, начиная с пива, выдвинул ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.

До декабря президент также указал проработать вопрос поддержки организаций в форме субсидирования процентных ставок по займам на приобретение комплексов для маркировки.

Сейчас обязательной маркировке подлежат 12 товарных групп, в их числе меховые изделия, табачная продукция, обувь, лекарства, фототовары и парфюмерия, с ноября будут шины, а с января 2021 года - ряд товаров легкой промышленности и молочной продукции.