Россия готова к любому развитию событий по коронавирусу. Угроза COVID-19 не отступила, но власти готовы поддерживать граждан, а финансирование социальных обязательств - приоритет бюджета. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководителями фракций Госдумы.

На видеосвязь с президентом вышли Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко.

Парламентские партии по самым главным вопросам занимают общую позицию, отстаивают суверенитет и безопасность страны, историческую правду, жизненные интересы людей, констатировал президент. И играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы, а значит - для того, чтобы движение вперед строилось на базе национальных интересов, было застраховано от срывов.

- При всей разнице подходов важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых, фундаментальных ценностей. Такая сплоченность жизненно необходима стране. Мы сильны только вместе, - заявил Путин.

Президент отметил, что даже в условиях эпидемии законодательный процесс не был нарушен. Действуя на опережение, парламент принял десятки законов, которых ждали люди. "Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации, - заверил президент. - Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения".

Начинается рассмотрение федерального бюджета на трехлетку. "Приоритеты здесь - это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперед, с достижением стратегических целей национального развития", - пояснил он. Еще Путин попросил обеспечить качественное, оперативное законодательное сопровождение нацпроектов - сейчас правительство занялось их обновлением.

Важнейшая задача - реализация новых положений Конституции. Ее нормы обладают прямым действием, но каждая должна корректно и ясно раскрываться в новых законах. Впереди масштабная, "ювелирная правотворческая работа", сказал президент и призвал усилить обратную связь с гражданами. "Они уже стали полноправными соавторами поправок в Основной Закон. Надо и дальше ориентироваться на их мнение, их ожидания от того, что именно и как должна изменить в повседневной жизни та или иная новая норма", - пояснил он.

Комментируя выступления лидеров фракций, Путин заявил, что у кабмина есть поручение поработать в направлении индексации пенсий - с точки зрения социальной справедливости.

Президент призвал парламентариев укреплять обратную связь с гражданами

Президент также поддержал идею о компенсации аренды жилья для детей-сирот. Выделять для этого средства из бюджета предложил лидер "СР" Сергей Миронов. Он пояснил, что предлагает меру по аналогии с решением, которое было найдено для военнослужащих. Пока они стоят в очереди на квартиры, им компенсируют средства, за которые они арендуют жилплощадь. Миронов добавил, что 170 тысяч детей-сирот - это очередники. "Тема чрезвычайно острая, важная и чувствительная, полностью с вами согласен", - отреагировал Путин.