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Текст:   Марина Трубилина 
17:54 13.10.2020

Расходы на расселение аварийных домов могут сократить на 10%

Против сокращения расходов бюджета на расселение аварийного жилья выступает Общественная палата РФ.

Сегодня в Общественной палате прошли "нулевые" чтения проекта бюджета на 2021-2023 годы.

Квартиры в домах застройщиков-банкротов предложили отдать жителям аварийных домов

Наиболее напряженной оказалась дискуссия вокруг необходимости сокращения бюджета федеральной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Речь идет о секвестровании расходов на 10%. При этом, как отметила в своем выступлении исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль", председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ Светлана Разворотнева, программа по переселению из аварийного жилья с 2019 по 2025 годы уже сверстана, жителей уже известили. "Непонятно, как теперь выбрать те 10%, кого предстоит вычеркнуть из списков, и оповестить их об этом… В рамках программы планируется переселить всего тысячу аварийных домов, между тем их почти 77 тысяч. То есть мы не расселяем даже десятую часть непригодного жилья и при этом сокращаем объемы финансирования… Это недопустимо!".

Участники слушаний согласились с доводами и проголосовали за необходимость отразить это возражение в резолюции Общественной палаты.

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