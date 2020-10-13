Расходы на расселение аварийных домов могут сократить на 10%

Против сокращения расходов бюджета на расселение аварийного жилья выступает Общественная палата РФ.

Сегодня в Общественной палате прошли "нулевые" чтения проекта бюджета на 2021-2023 годы.

Наиболее напряженной оказалась дискуссия вокруг необходимости сокращения бюджета федеральной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Речь идет о секвестровании расходов на 10%. При этом, как отметила в своем выступлении исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль", председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ Светлана Разворотнева, программа по переселению из аварийного жилья с 2019 по 2025 годы уже сверстана, жителей уже известили. "Непонятно, как теперь выбрать те 10%, кого предстоит вычеркнуть из списков, и оповестить их об этом… В рамках программы планируется переселить всего тысячу аварийных домов, между тем их почти 77 тысяч. То есть мы не расселяем даже десятую часть непригодного жилья и при этом сокращаем объемы финансирования… Это недопустимо!".

Участники слушаний согласились с доводами и проголосовали за необходимость отразить это возражение в резолюции Общественной палаты.