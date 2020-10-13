Жители Москвы чаще других россиян обращаются к психологам. К такому выводу пришли аналитики агентства Zoom Market. Например, в столице из 120 опрошенных хотя бы раз консультировались со специалистом 42 человека. В Санкт-Петербурге положительно на этот вопрос ответили 29 респондентов, а в Казани - 16.

Выяснилось все это после личных и телефонных бесед с 2,5 тыс. россиян, рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров. Самая популярная причина консультаций с психологом - неудовлетворенность личной жизнью, такую причину назвал каждый третий опрошенный. Примерно у четверти посетителей - проблемы в семье, а в каждом пятом случае психолог разбирается с неудовлетворительным качеством жизни.

В Москве психологическая помощь к тому же еще просто доступнее, чем в ряде других городов. В столице действует не только бесплатный номер 8 (499) 173-09-09, но и портал городской психологической помощи msph.ru, круглосуточный телефон поддержки 051. Судя по материалам портала, чаще всего горожане обращаются к специалистам, если заболевают близкие или появляются другие страхи - потери работы, безденежья, неопределенности в жизни. Бывает и так, что человек настолько взволнован, что даже не может сформулировать вопрос. Но специалисты бесплатной службы готовы ему помочь.

Люди боятся смотреть страху в лицо. А страх - это почти всегда наша фантазия

Популярны стали вопросы по коронавирусу. В Москве на борьбу с тревожными расстройствами по этому поводу направлены специалисты общественных организаций, занимающихся психологической помощью, рассказала замглавы комитета общественных связей столицы Алиса Крюкова. Такие звонки поступали и на "горячую линию" комплекса социального развития. Чаще всего люди тревожатся за будущее. И это естественно - людей больше всего пугает неизвестность. Особенно часто по этому поводу задавали вопросы весной, когда пандемия была в зачатке, и тревога была повсюду. Да и сейчас подобные обращения есть. Психологи констатируют: чаще всего люди боятся смотреть в глаза своему страху. А страх зачастую - просто наши надуманные фантазии. Вы можете обратиться на "горячую линию" проекта "Мы вместе" по телефону 8-800-200-34-11 или открыть чат-бот в Viber через портал мывместе2020.рф. Однако лишь каждый десятый человек, столкнувшийся с проблемами, идет к психологу. Одна из причин этого - деньги. Не в каждом регионе действует такая же разветвленная психологическая служба, как в столице. Как показывают запросы в Facebook, час консультации психолога в крупном городе обходится в среднем 3-3,5 тыс. руб. Однако можно найти и бесплатные сервисы. В столице флагман психологической помощи онлайн - сайт msph.ru, где можно найти не только консультанта, но и вебинары.