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13.10.2020 19:15

Автопарк липецкой "скорой" пополнили 15 автомобилей

Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

В Липецкую области поступили 15 новых автомобилей "скорой" помощи. Ключи от них на торжественной церемонии на Соборной площади областного центра получили главные врачи Воловской, Долгоруковской, Добринской, Тербунской, Чаплыгинской, Лев-Толстовской, Становлянской, Задонской районных больниц и Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Торжественная церемония вручения ключей состоялась на Соборной площади.

Санитарный автотранспорт класса "В" обеспечивает возможность раннего начала интенсивной терапии, включая применение современных лечебных методик и диагностических исследований в пути следования до стационара, бережную транспортировку больных, безопасность и удобство для работы медиков, комфорт для пациентов, повышение качества медицинского обслуживания.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Обновление автопарка службы скорой помощи трудно переоценить, это очень важно для жителей области. Мы и дальше будем увеличивать объемы закупок автомобилей скорой совместно с федеральным правительством, чтобы обеспечить должный уровень медицинской помощи для жителей региона, - отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Сегодня скорую медицинскую помощь населению области оказывают 19 медицинских организаций, в том числе областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф и 18 отделений скорой медицинской помощи в составе районных и центральных районных больниц.

Игорь Артамонов добавляет, что материально-техническая база службы скорой медицинской помощи постоянно укрепляется, используются современные лечебные и диагностические технологии на догоспитальном этапе, совершенствуются процессы информатизации управления и диспетчеризации санитарного транспорта, сформирована система контроля качества медицинской помощи. Уровень профессиональной подготовки персонала постоянно растет. Все медицинские работники обеспечены актуальными стандартами и клиническими рекомендациями Минздрава России и Роспотребнадзора по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Проводятся регулярные занятия по вопросам оказания экстренной помощи при особо опасных и карантинных инфекциях.

Врачи получают доплаты в размере 80 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, средний медицинский персонал скорой медицинской помощи в выездных бригадах - 40 процентов, фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи, водители, санитары - 20 процентов.

Кроме того, по поручению Президента страны на основании постановления Правительства Российской Федерации врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, установлены доплаты в 50 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи - 25 тысяч рублей в месяц.

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