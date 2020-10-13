Движение без ограничений пустят по Электрозаводскому мосту до конца года

Откроют для движения все полосы по Электрозаводскому мосту до конца года. До этого времени должен завершиться капремонт несущих конструкций и покрытие мостового сооружения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как рассказал заммэра, ведется замена поперечных балок и опорных частей пролетных строений, гидроизоляция проезжей части и тротуаров. Проектом предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия, системы водоотведения, деформационных швов, лестничных сходов, чугунных ограждений и всех опор освещения. Сначала работы шли на трех крайних полосах в сторону улицы Гастелло, теперь их открыли для движения и закрыли три крайние полосы в сторону улицы Большая Семеновская.

- Через неделю эта часть моста будет открыта, после чего начнутся работы на двух средних полосах, - сказал Бирюков.

По его словам, на время работ эти полосы также перекроют для движения. Завершить все работы планируют до конца года.

Напомним, что Электрозаводский мост через реку Яузу был построен в 1954 году. Он соединяет улицы Большая Семеновская и Гастелло, обеспечивает развязку в двух уровнях транспортных потоков, движущихся по набережным Яузы и пересекающим ее улицам.