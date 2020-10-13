Двое приезжих ранили из пистолета москвича и отобрали 320 тысяч рублей

Нападение произошло в подмосковном поселке Дрожжино. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленники, находясь подошли к 25-летнему жителю Москвы и, представившись сотрудниками магазина, в котором трудился молодой человек, попросили довезти их до работы. Мужчина согласился, по пути следования один из пассажиров достал пистолет, и, угрожая им, заставил водителя остановить машину. После этого нападавшие похитили 320 тысяч рублей и два мобильных телефона. Чтобы мужчина не преследовал их, один из нападавших в него выстрелил. Общая сумма ущерба составила более 360 тысяч рублей.

Разбойников задержали сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Вычислили их, изучая записи камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции установили автомобиль, на котором скрылись подозреваемые. В результате оперативно-розыскных мероприятий фигуранты были задержаны по месту их проживания. Ими оказались двое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 29 и 35 лет.

Молодого человека с огнестрельным ранением доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Судом задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.