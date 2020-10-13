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13.10.2020 15:30

Приют для дальнобойщика

Корреспондент "РГ" оценил качество сервисных услуг на федеральных трассах в ЦФО
Текст: Антон Валагин
Российская газета - Экономика Центрального округа № 230(8284)
На днях под Воронежем сгорела гостиница "Родничок". Расположенный на федеральной трассе М-4 мотель обслуживал в основном дальнобойщиков. По предварительным данным, пожар начался во дворе гостиницы, где оборудована стоянка для грузовиков. Загорелась фура, огонь с нее перекинулся на кровлю трехэтажного здания, площадь пожара составила порядка тысячи квадратных метров. ЧП присвоили повышенный, третий номер, на борьбу с огнем направили 11 пожарных машин. Потушили гостиницу через три часа, никто не пострадал: персонал и постояльцы покинули здание самостоятельно. Новых клиентов "Родничок" примет не скоро: здание сильно повреждено огнем и водой.
Трасса М-11 удобна для передвижения, но крайне бедна на сервисные услуги. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Трасса М-11 удобна для передвижения, но крайне бедна на сервисные услуги. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Трасса М-11 удобна для передвижения, но крайне бедна на сервисные услуги. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Но дальнобойщики без ночлега не останутся: сгоревшая гостиница - лишь одна из сотни подобных только в Воронежской области. На юге региона сформировалась целая отрасль, специализирующаяся на обслуживании путешественников с "Дона": мотели, кафе, мастерские, магазины дорожных аксессуаров.

Лосевcкий разъезд

У воронежского села Лосева среди водителей двойная слава. С одной стороны, дальнобойщики полюбили его как удобную точку отдыха на пути из центра России на юг и обратно. В нем путешественник может найти все необходимое: еду, топливо, душ для себя и мойку для машины, ночлег разного уровня комфорта. Причем все это (кроме бензина, пожалуй) стоит по городским меркам очень недорого: комплексный обед из трех блюд - 200 рублей, ночлег - 2000. За четыре тысячи можно арендовать отдельный коттедж со всеми удобствами.

С другой - до самого последнего времени Лосево было известно автомобилистам как самое узкое место на трассе М-4: двухполосное шоссе здесь со всех сторон обступили придорожные магазинчики, кафе и стоянки. В дизельном чаду медленно ползли навстречу друг другу плотные потоки фур и легковушек - с севера на юг и обратно. Часто движение вообще замирало: в нанизанном на трассу полуторакилометровом селе несколько перекрестков, два пешеходных перехода и светофор. В курортный сезон пробки перед Лосевом растягивались на десятки километров, что породило новый бизнес: на обочинах появились проводники с плакатиками, готовые за 300-500 рублей провести истомившихся на жаре путешественников в объезд. Отзывы о сталкерах разные: от благодарностей до "убил машину, скача по полям, и ничего не выиграл во времени".

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Пробка в Лосеве обзавелась аккаунтом в соцсетях, где публиковалась текущая дорожная обстановка. Однако 4 июля 2020 года "Автодор" запустил платный скоростной объезд села. Участок получился самым дорогим на М-4: 230 рублей за 72 километра, - но удобным и быстрым, так как оттянул на себя значительную часть трафика. Заторы в Лосеве исчезли, сталкеры пошли работать в гаражи и на автомойки.

- Оборот у придорожной торговли упал примерно вполовину. Легковушки ушли на платную дорогу, весь сезон ушел. Дальнобойщики тоже поехали туда поначалу, но потом вернулись: слишком дорого, - рассказала заместитель главы Лосевского сельского поселения Ольга Шапочанская.

Село с четырехтысячным населением связано с трассой на юг уже более 300 лет. В Лосеве есть крупный агрохолдинг, рыбная ферма и небольшой завод, но четверть здешнего населения занята в придорожном сервисе.

- Это семейный бизнес. На одних и тех же торговых местах работает уже второе, а где-то и третье поколение лосевцев. Первым появился придорожный рынок "Радуга" в начале 1990-х. Потом палатки в нем сменились стационарными павильонами, за ними появился второй ряд торговых точек. Со временем они превратились в кафе и гостиницы, за ними появились стоянки и мастерские, - объяснила Ольга Ивановна.

Фото: Аркадий Колыбалов
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К 2020 году Лосево подошло в полной готовности. Гостиницы и мотели подключились к сервисам онлайн-бронирования, пассажиры автобусов могут заказывать обед по телефону. Среди павильонов и киосков находится единственная на тысячу километров мастерская по ремонту тахографов и магазинчик принадлежностей к ним. Владельцу мастерской Сергею безработица не грозит и сейчас: его клиенты-дальнобойщики остались верны Лосеву.

- У нас они могут получить все, что необходимо: принять душ, отдохнуть, пообедать, заправить и помыть машину, починить что-то по мелочи, скачать музыку на флешку и ехать дальше, - заверили в сельсовете

А для привлечения автотуристов владелец лосевского кафе арендовал в Москве машину-зазывалу. Микроавтобус с большим светодиодным табло на крыше стоит у развилки с платным участком и огненными буквами сулит горячие вареники и отдых в мягкой постели.

Меж двух столиц

Самая новая из федеральных трасс - открытая год назад магистраль М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом. Четырехполосный хайвей дорог, быстр и удобен, но крайне беден в плане сервиса. 700-километровая трасса проходит вдали от населенных пунктов, кафе на ней два. Оба находятся в Тверской области, недалеко от Москвы, и предлагают на выбор с десяток горячих блюд. Пельмени стоят 285 рублей, комплексный обед - 410, чашка кофе - 120.

Гостиницы и мотели подключились к сервисам онлайн-бронирования, пассажиры автобусов могут заказывать обед по телефону

- Дальше ничего не будет, - предупредила буфетчица во втором кафе и не обманула. Следующие 500 километров не было ничего, кроме оборудованных через каждые 30 километров площадок для отдыха с автоматическими туалетами. Они бесплатны, электрифицированы и в рабочем состоянии сравнительно чисты и удобны. Но как-то мне довелось свернуть в карман с обесточенным туалетом, и забыть эту остановку не удается до сих пор.

Санитарный вопрос на дороге - из самых тонких. Многие придорожные туалеты - особенно установленные в чистом поле - не обслуживаются, визит туда может вышибить дух даже из бывалого дальнобойщика. Недалеко ушли от них и удобства в дорожных кафе - обычно это будочки на задворках. Остаются АЗС - тоже лотерея, но шансов на успех здесь больше, чем в других местах.

Пикник на обочине

При выборе придорожного кафе надо ориентироваться на дальнобойщиков: они питаются на трассе постоянно и знают правильные места.

...Следом за мной на асфальтовую площадку въехал большой междугородный автобус, вздохнул тормозами и остановился. Из открывшейся двери повалили мятые пассажиры. Часть поспешила к туалетам, остальные, размявшись, устремились в кафе. Следом под мерцающую вывеску "Домашняя кухня, 24 часа" не спеша зашли водители - за то, что привезли полсотни едоков, их покормят бесплатно.

Фото: iStock
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В кафе засновали повара и официантки. Обслуживали быстро: путешественники выбирали блюда из меню на стойке, оплачивали и садились за столики. Вскоре в обеденный зал поплыли официантки с подносами, выкликая: "Борщ и отбивная", "Рис-гуляш" и так далее. Автобус накормили за полчаса.

- У меня работают 16 женщин. Дежурят сутки, когда клиентов мало - отдыхают, для этого есть помещение с кроватями и душем. Еда готовится непрерывно, ходовые блюда типа борща или гуляша варим по нескольку раз в день, - рассказал хозяин заведения Степан. В меню блюда русской кухни, кавказской, азиатской: по дороге едут разные народы, каждый со своими вкусами. Не забыты и вегетарианцы - для них есть каши, творожная запеканка, овощной салат и тушеная капуста.

Перед едоками на стене развешаны плазменные экраны - по ним можно наблюдать за оставленными на стоянке автомобилями. Под экранами аквариумы с осетрами. Это не будущая уха - ее варят из замороженной рыбы, - а развлечение для путешественников с детьми (с детскими площадками на трассах еще хуже, чем с туалетами).

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Рядом с кафе шиномонтаж, где при необходимости можно устранить и мелкую неисправность - один из мастеров понимает в автоэлектрике. Механики разгружают продукты, выносят мусор из кафе и следят за порядком. Безобразничают, впрочем, редко: водители - народ трезвый и дисциплинированный, они ценят недорогой сервис и понимают, что еще не раз сюда вернутся. Бывает, скандалят пассажиры - из-за медленного, по их мнению, обслуживания или простоты меню. Но здесь дорога, у нее свои законы.

Горячая пора в кафе начинается с рассветом: первые дальнобойщики заезжают съесть кашу перед дальним рейсом. Поток клиентов не иссякает часов до 16. Затем небольшое затишье, и с 18.00 водители начинают останавливаться на ужин. Стандартный обед обходится в 300 рублей, еще за 150 можно принять душ. Кстати, единственная на всю трассу М-4 "Дон" площадка для отдыха с чистым и исправным туалетом, горячей водой и бесплатным душем находится в Липецкой области.

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