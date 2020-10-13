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13.10.2020 23:02
Рубрика: Экономика

Топ-топ, менеджер?

Готовы ли сокращенные экономисты пойти в курьеры
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 231(8285)
Безработных в столице становится меньше. Каждую неделю работу находят 5-6 тысяч человек, что сравнимо с прошлым годом, когда город еще не знал коронакризиса. Перевод 30 процентов сотрудников на удаленку, к которому городские власти обязали предприятия столицы, не приведет к росту количества людей, оставшихся без работы, уверены в городском центре занятости. Все его 56 подразделений ведут прием нуждающихся в трудоустройстве с 9.00 до 20.00 всю неделю. По итогам октября карьерные консультанты намерены трудоустроить не меньше 40 тысяч горожан.

…Москвич Георгий Александров работал в банке начальником отдела управления операционными рисками. "Я был риск-менеджером, в мае меня попросили уйти по сокращению штата. Так мы с семьей остались без средств к существованию", - рассказал он "РГ" в центре занятости на Волжском бульваре, 95, куда пришел в поисках работы. Много предложений для водителей пассажирского транспорта, менеджеров баз данных и информационных ресурсов и онлайн-продаж в рознице. Но Георгий категоричен: "На зарплату в 40 тысяч идти не готов". Карьерные консультанты пытаются объяснить мужчине, что устроиться на "свою" должность в его 56 лет сейчас сложно - если такие предложения и попадаются, то работодатель предпочитает соискателя помоложе. Пока Георгий ждет подходящей вакансии, ему платят 12 130 рублей - пособие по безработице, плюс компенсация как льготнику - 1450 рублей за проезд и московская матпомощь в размере 850 рублей. "Москвичи, потерявшие работу из-за пандемии, получали повышенную городскую выплату в 19,5 тысячи рублей в месяц. За полгода такими выплатами воспользовались более 106 тысяч москвичей", - напомнил директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут. С октября безработные получают только основное пособие по безработице - те самые 12 130 рублей. Все назначенные социальные выплаты они могут увидеть в личном кабинете на mos.ru или czn.mos.ru.

Фото: Istock
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Если предлагаемые вакансии не устраивают москвичей, в службе занятости могут направить на обучение, например, повысить квалификацию или получить новую специальность. "Наша задача - найти работу и повысить уровень дохода человека. Чтобы ускорить и упростить путь соискателя от поиска до трудоустройства, карьерные эксперты ведут индивидуальную работу с каждым", - рассказал Роман Шкут.

Каждую неделю более 6 тысяч москвичей находят работу

Каждую неделю работу находят 5-6 тысяч человек. Больше половины стоящих на учете заинтересованы в поиске. За сентябрь трудоустроено около 36 тысяч горожан, по итогам октября цифра будет больше - уже с начала месяца трудоустроены 7,5 тысячи горожан.

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