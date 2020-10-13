Режим самоизоляции привел к беспрецедентному буму онлайн-торговли. По данным аналитического агентства Data Insight, месяцы карантина привели в e-commerce в России не менее 10 миллионов новых покупателей. К сожалению, при этом участились и случаи мошенничества в Сети.

Избежать обмана при покупке онлайн легко, поскольку большинство распространенных мошеннических схем обязано своим успехом не сложным техническим уловкам, а банальной доверчивости и невнимательности пользователей.

Чтобы обеспечить себе безопасность, достаточно соблюдать несколько простых правил: никогда не вносить предоплату за товар, не переходить по ссылкам на внешние сайты, если их прислали другие пользователи, не диктовать и не высылать никому личные данные - CVV/CVC-код банковской карты, коды из SMS от банка или других сервисов.

Звучит просто, но пользователи популярных сайтов объявлений регулярно нарушают эти правила. Например, недавно жительница Курска, которая продавала мебель через один из таких сайтов, потеряла деньги после того, как перешла по ссылке, которую ей прислал лжепокупатель, и ввела там данные своей карты. Ссылка якобы вела на страницу оформления оплаты, но та оказалась поддельной. Жертвой аналогичной схемы стала и жительница Железногорска, которая пыталась купить с рук технику. Женщина тоже перешла по ссылке от лжепродавца и тоже ввела в открывшейся форме данные своей банковской карты. Примечательно, что при обращении в полицию обе пострадавшие рассказали, что слышали о мошенничестве с поддельными ссылками.

Как злоумышленникам удается входить в доверие к людям и манипулировать ими? Как не поддаться на эти уловки? Разберем три самые распространенные схемы обмана.

Первая - подмена страницы платежа (фишинг). Вы хотите что-то приобрести или продать на сайте объявлений, а другой пользователь предлагает провести оплату онлайн или оформить доставку. Вам приходит от него ссылка, якобы ведущая на страницу оформления заказа. При этом собеседник может утверждать, что на самом сайте объявлений (через который и нужно производить все операции) не работают кнопки подтверждения заказа, доставки или оплаты.

Мошенники часто настаивают на том, чтобы перевести общение в WhatsApp или другой мессенджер

Это всегда ложь, единственная цель которой - увести вас с реального сайта на подменный и получить доступ к вашим платежным данным. Мошенники имитируют страницы известных ресурсов. Даже адрес поддельной мошеннической ссылки может быть очень похож на настоящий. Однако отличия все-таки будут. Например, если вы приобретаете или продаете что-то на "Авито", то и ссылка может вести только на сайт www.avito.ru. Если адрес выглядит чуть иначе (avitopayments.ru, avito-dostavka.ru или avitto.ru) - это точно мошенничество.

Крупные сайты объявлений блокируют возможность присылать активные ссылки на внешние ресурсы во встроенных чатах на своей платформе и предупреждают пользователей уведомлениями, что переходить куда-либо может быть небезопасно. Именно поэтому мошенники часто настаивают на том, чтобы перевести общение в WhatsApp или другой мессенджер.

Но честному продавцу или покупателю просто незачем присылать вам ссылку, так как все необходимое для оформления заказа и доставки внутри крупного сайта объявлений уже есть. Лжепродавец может сам отключить функцию доставки для своих объявлений, а потом врать, что на сайте сбой и поэтому доставка якобы недоступна. Верить такому и переходить по каким-либо ссылкам нельзя.

Вторая схема обмана - выманивание платежных данных. Вы покупаете или продаете что-то на сайте объявлений. С вами на связь выходит другой пользователь, вроде бы готовый на сделку, и для ее оформления просит вас продиктовать/прислать три или четыре цифры, написанные на оборотной стороне вашей карты (CVV/CVC-код), ваш пин-код или же код из SMS от банка.

Аргументировать необходимость предоставить эти данные мошенник будет самыми разными способами. Например, он может уверять, что согласно правилам безопасности банка это необходимо для верификации вашей карты, или говорить, что без этих данных невозможно оформить доставку.

Предоставлять такие коды кому бы то ни было ни в коем случае нельзя. Ни покупателям, ни продавцам они не могут понадобиться никогда. Эти данные могут использоваться посторонними людьми только для получения доступа к вашему онлайн-банку с выводом денег или совершения с вашей карты покупок в интернете.

Большинство мошеннических схем обязано своим успехом не сложным техническим уловкам, а банальной доверчивости

Третья схема - требование предоплаты. На продажу выставляется востребованный товар - возможно, редкий или привлекательный по цене. Когда покупатель проявляет к нему интерес, продавец начинает торопить с решением и просит перевести предоплату - иногда полную, но чаще частичную. Мошенник просит зачислить деньги на его счет в интернет-банке или опять-таки пройдя по поддельной ссылке на страницу оплаты. Получив деньги, такой продавец пропадает из поля зрения и добавляет вас в черный список.

Обезопасить себя просто: передавайте деньги лично при получении товара, а если это невозможно или неудобно, пользуйтесь встроенными функциями безопасной сделки или доставки с постоплатой, которые есть на многих популярных сайтах объявлений. Такие функции замораживают на карте покупателя сумму, равную цене товара на сайте. Продавец получит деньги только после того, как покупатель подтвердит в системе, что он забрал товар и убедился, что с ним все в порядке. Если при доставке в пункте выдачи оказывается, что с товаром что-то не так, можно отказаться от покупки, и деньги автоматически вернутся на карту.