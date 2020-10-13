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Аграрии Центральной России обсудили перспективные тренды в АПК
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 230(8284)
Аграрии Центральной России обсудили перспективные тренды в АПК
За последние годы объемы отгрузки зерна на экспорт значительно возросли. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС За последние годы объемы отгрузки зерна на экспорт значительно возросли. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
За последние годы объемы отгрузки зерна на экспорт значительно возросли. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

"Оцифровать" сельское хозяйство, привлечь в него молодежь и нарастить экспорт продовольствия - как решать ключевые для отрасли задачи, обсудили на выставке "Золотая осень". Главный агрофорум страны прошел на минувшей неделе в Москве. Чем поделились на нем представители Центрального федерального округа - в обзоре "РГ".

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Несмотря на капризы погоды, объем производства продукции АПК в 2020 году увеличится более чем на четыре процента. Как сообщил глава минсельхоза Дмитрий Патрушев, по прогнозу урожай зерна составит не менее 125 миллионов тонн, что будет вторым по величине результатом в истории РФ. Вырос валовый сбор картофеля и овощей "борщевого набора", рапса и других масличных, имеющих высокий экспортный потенциал.

- В текущем году наши аграрии и переработчики продали за рубеж продукции на 20 миллиардов долларов. К 2030-му объемы экспорта увеличатся не менее чем на 70 процентов, - рассказал директор профильного департамента минсельхоза РФ Роман Чекушов. - Яркий пример успешной организации такой работы - Липецкая область. По динамике она входит в пятерку лучших. В 2019 году объем экспорта у местных аграриев превысил уровень 2015-го в четыре с лишним раза.

Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих объяснил это отдачей от инвестиций. За последние пять лет в АПК региона было вложено более 190 миллиардов рублей. В 2015-м экспорт аграрной продукции здесь составлял 91 миллион рублей, в 2020-м ожидается 460-470 миллионов. За девять месяцев в 50 стран мира отгружено 1,2 миллиона тонн различных товаров на общую сумму 402 миллиона рублей, доложил Долгих:

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Как это получилось? Во-первых, у нас нет ни одного гектара необработанной земли. Во-вторых, вложения в науку позволили повысить урожайность в полтора раза по сравнению с показателями пятилетней давности. Наконец, улучшилась логистика. Железнодорожники совершили настоящую революцию. Еще пару лет назад практически каждый вагон для зерна мы "выбивали" через минсельхоз. Сейчас появились грузовые экспрессы. В нашем регионе они формируются на трех центральных станциях. Обычный грузовой состав идет до Новороссийска семь-восемь суток, а экспрессу достаточно двух. Это создало условия для быстрого вывоза зерна в сторону южных портов.

В 2020-м регион рассчитывает собрать 4,5 миллиона тонн зерна и кукурузы, из которых не менее 700 тысяч пойдет на экспорт.

Второе важное направление для внешней торговли у липчан - масличные культуры. До 2015 года они не играли роли в экономике области. Затем аграрии обратили внимание на рапс и сою, расширили посевы подсолнечника. Валовый сбор масличных увеличился в 10-15 раз по сравнению с уровнем десятилетней давности. Вдобавок удалось наладить современную переработку.

- Заводы появились благодаря созданию региональных ОЭЗ. В 2020 году наши переработчики отгрузили за рубеж 233 тысячи тонн растительных масел на 130 миллионов рублей, теперь хотят удвоить показатели, - отметил чиновник. - Строится завод группы "Черкизово", наращивают свои мощности другие предприятия. Надеемся, что это позволит нам в ближайшие годы уйти от экспорта масличных без переработки.

Более половины объема экспорта продовольствия из Липецкой области приходится на продукцию высоких переделов. В этом году успешно продается, например, сахар и дрожжи. Ряд инвесторов нацелен на глубокую переработку гороха и пшеницы.

В целом объем экспорта сельхозпродукции из РФ к концу 2020 года может достигнуть 27-28 миллиардов долларов. Это более чем на 10 процентов выше уровня прошлого года. Такой прогноз дает Центр отраслевой экспертизы "Россельхозбанка". Прирост обеспечат как традиционные экспортные категории (зерновые, масличные и продукция масложировой отрасли), так и новые драйверы - сахар и мясо.

Закрепиться в интернете

Если до пандемии часть аграриев, мягко говоря, недооценивала цифровые технологии, то на фоне "антивирусных" ограничений скепсис улетучился. Фермеры стали активнее продвигать свою продукцию в соцсетях, сотрудничать с платформами для агрегации заказов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Цифровых сервисов для аграриев сегодня немало. На "Золотой осени" представили экосистему "Свое. Фермерство", объединяющую решения для небольших крестьянских хозяйств. До конца года к ней подключится более 50 тысяч пользователей. Они смогут выкладывать свои продукты на онлайн-витрине, пользоваться технологиями "точного" земледелия, закупать семена, удобрения, корма и сельхозтехнику, подбирать персонал и получать консультации ветеринара в режиме 24/7.

Любой фермер сможет создать на платформе свой интернет-магазин: загрузить каталог продукции, подключить доставку и оплату. Через мобильное и web-приложение покупатели будут делать заказы напрямую без посредников и наценок, подчеркнула директор Центра развития финансовых технологий "Россельхозбанка" Елена Батурова.

Хорошей "приманкой" для гостей могут стать гастрономические бренды

- Работа с платформой оказалась понятной даже человеку моего возраста. Я смартфон-то завела год назад! Надеюсь, что благодаря приложению удастся продавать травяные сборы круглый год. Обычно у нас реализация хорошо идет только в туристический сезон, это два-три месяца. Потом надо ездить в крупные города на выставки и ярмарки, что дорого и хлопотно, - объяснила владелица К(Ф)Х "Сила горного Алтая" Галина Заволоцкая.

Разработчики экосистемы планируют интегрировать в нее логистический функционал. С ним связаны наиболее больные для фермеров вопросы, признал руководитель кооператива "БИФ" (Великий Новгород) Олег Бондарев:

- Начинали мы с переработки, а сейчас занимаемся больше доставкой. Перевозить тяжелые и дешевые продукты (допустим, овощи или молоко) накладно, поэтому у нас около 30 хозяйств объединилось, чтобы купить в кредит машины с рефрижераторами. Члены кооператива взаимодействуют с покупателями сами (через свои сайты или мессенджеры), передают нам товар и данные о клиенте.

Принять гостей

Помимо съедобной продукции, фермеры выставляют на платформе предложения о проведении экскурсий, дегустаций и ремесленных мастер-классов. По оценке зампреда правления "Россельхозбанка" Дениса Константинова, аграрные туры - самая перспективная ниша внутреннего туризма с учетом тренда на самостоятельные путешествия. По его словам, из-за закрытия границ в текущем году выездной туризм потеряет 60-80 процентов обычного потока.

- Количество сорвавшихся поездок россиян за рубеж можно оценить в 30 миллионов. Неудовлетворенный спрос горожан на путешествия частично реализуется внутри страны. В структуре внутреннего туризма преобладают пляжный отдых и осмотр достопримечательностей. Но наибольшим потенциалом обладают поездки на фермы для ознакомления с производством, дегустации продуктов и проживания. Пока агротуризм в начале развития, в ближайшей перспективе его аудитория в России может вырасти на 1-2 миллиона человек в год, - пояснил Константинов.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
"Зеленые" продукты пойдут на экспорт под единым брендом

По данным Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка", в Европе агротуризм развивают около 100 тысяч ферм, поддерживая миллион рабочих мест и генерируя около 150 миллиардов евро выручки. Это более трети совокупного дохода тамошних аграриев.

В России около 80 процентов объектов агротуризма расположено в регионах Центрального, Южного и Приволжского округов. На четвертом месте - Северо-Запад. Туристический потенциал этих территорий определяют сохранившиеся ремесла, уникальная архитектура и культурно-историческое наследие.

Хорошей "приманкой" способны стать гастрономические бренды. Эксперты форума назвали яркими примерами таких брендов огуречное варенье из села Вятское Ярославской области (овощи выращивают в открытом грунте без полива) и соль из Старой Руссы (Новгородская область), полученную методом выпаривания минеральной воды.

Для активного продвижения таких товаров фермерам надо объединяться - это позволяет выйти на объемы производства, приемлемые для торговли и сбыта через туристические объекты.

При развитии местных гастробрендов встает дилемма: что лучше - привлекать туристов к себе или развивать продажи за пределами домашнего региона? Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что единого решения нет:

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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- Когда в Белеве (Тульская область) начинали возрождать производство яблочной пастилы, мы советовали делать ставку на первый вариант, чтобы люди ехали в конкретный город и тратили деньги там. Производитель выбрал другую модель, и белевская пастила есть в любом супермаркете. Но эта экспансия в какой-то степени работает и на популяризацию Белева, так что индустрия гостеприимства там все равно развивается.

В законодательстве не прописано определение сельскохозяйственного туризма, и те, кто им занимается, не могут получать субсидии - скажем, на постройку гостевых домов. Вопрос с дефинициями решается, а с 2021 года появятся и меры господдержки, заверила замглавы минсельхоза Оксана Лут.

Пустить корни

Эксперты не обошли вниманием вопрос о сохранении населения в селах и удаленных городках. Отток молодежи продолжается, и восполнить его пытаются "продвинутые" горожане, мечтающие жить и растить детей вдали от мегаполисов.

Так, в 330 километрах от Костромы, в Кологриве, обосновалась компания однокашников по Московскому университету леса. Уроженцы Тамбовской, Тверской, Костромской и Владимирской областей, они решили вместе переехать в глубинку. Сейчас развивают экоферму "Гусиная столица".

- Проектом двигает авантюризм. Родные отговаривали, местные крутили пальцем у виска... Начинали мы с личного подсобного хозяйства, пробовали держать коров и кур, в итоге остановились на гусях. Кологрив называют гусиной столицей, потому что десятки тысяч птиц, останавливаются там в апреле на пути в Арктику. Туристы специально приезжают в пойму Унжи на это посмотреть, - рассказал один из основателей фермы Егор Доставалов.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Ребята приобрели четыре заброшенных коровника, переоборудовали и используют пока один. Как начинающие фермеры выиграли грант на полтора миллиона рублей. В 2017-м здесь вырастили 500 гусей, в 2019-м - 2700. Мясо коптят - на развитие переработки получили 950 тысяч по программе "Агростартап". Покупателей привлекают через интернет.

Нехватку аграрного образования фермеры восполняют за счет курсов и стажировок у практиков. В производстве занята дюжина человек.

- В самом Кологриве подходящих кадров нет. Но он нам нравится, планируем стать градообразующим предприятием, - смеется Егор. - При правильном подходе все части тушки могут давать доход. Пух годится на подушки, жир - для производства косметики и для оздоровления. Про пользу омега-3 и омега-6 все знают, а вот культура потребления гусиного жира, где они содержатся, явно просела. Потенциал огромный, в том числе по агротуризму!

По словам Доставалова, сверхцель проекта - показать местной молодежи, что необязательно ехать в столицу, чтобы состояться:

- Идею для заработка можно найти где угодно. Но у нас принято из сел ехать сразу в крупные города. За последние десять лет в Кологривском районе население уменьшилось на четверть. Я не люблю пословицу "Где родился, там и пригодился", но в ней есть смысл... Сейчас много проектов направлено на развитие села. Но вот мы в Кологриве стали первыми получателями гранта как начинающие фермеры. И это не уникальная ситуация для регионов. Информация о господдержке часто не доходит до нужных адресатов.

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