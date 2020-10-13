Корреспондент "РГ" прокатился на первом поезде метро нового поколения

На кольцевую линию столичного метро вышел первый поезд нового поколения "Москва-2020". С 2021 года будут курсировать только такие составы. С более широкими дверными проемами и переходами между вагонами, крупными интерактивными дисплеями, которые помогут пассажиру не пропустить свою станцию. А еще в этих составах есть USB-разъемы для зарядки гаджетов, и они не такие шумные, как их предшественники. Одним из первых пассажиров поезда-первопроходца стал корреспондент "РГ".

Уже в следующем году на кольцевой линии будут курсировать только такие поезда. Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / ТАСС

Тише едешь

Обычный вечер на станции "Белорусская" кольцевой линии - пассажиров меньше обычного из-за пандемии, но все же безлюдной платформу назвать трудно. Внезапно публика оживляется и поднимает глаза от смартфонов - внимание привлекает новый поезд. Он практически бесшумно выныривает из тоннеля и останавливается на станции. Широкие двери, почти целиком сделанные из стекла, плавно разъезжаются в стороны и приглашают войти зелеными светящимися полосами.

Внутри пассажиры тоже не спешат утыкаться в телефоны. Разглядывают интерьеры в стиле хай-тек, тестируют крупные дисплеи на стенах с изображением карты подземки - достаточно прикоснуться к интересующим станциям, как умная система строит самый короткий маршрут и показывает, где сделать пересадку и сколько времени займет дорога. "Очень удобная штука, - оценивает новинку студент Кирилл Ерохин. - Понятно, что многие строят маршруты в смартфоне, но для приезжих это станет настоящим спасением - больше не нужно спрашивать дорогу и путаться в обычных схемах. Тем более что на карте можно выбрать английский и многие другие языки, я уже попробовал".

Пассажиров нового поезда через динамики приветствуют звезды. Валерий Сюткин уверен, что с таким составом 42 минуты под землей пролетят незаметно и комфортно. А Сосо Павлиашвили признается, что "Москва-2020" - лучший поезд, которым ему приходилось пользоваться. "Жаль, его нельзя поставить в моем гараже", - сетует певец под улыбки пассажиров.

Одна из особенностей нового состава - его можно пройти насквозь, от первого до последнего вагона. Межвагонные переходы широкие и почти незаметные - платформа на них лишь слегка поворачивается, когда поезд входит в поворот. Ширина дверей тоже выросла со 125 до 160 см - теперь в вагон можно закатывать детскую коляску, не мешая входу и выходу других людей.

Что касается уровня шума, то он ниже на 15%. Причем тихо не только в салоне, но и на станции, когда поезд въезжает. Есть в составе и еще одно полезное в наше время новшество - система обеззараживания воздуха, которая борется с вирусами и бактериями. У каждого вагона две установки с амальгамными бактерицидными ультрафиолетовыми лампами. Такие ставят еще в больницах и поликлиниках.

Кабина машиниста тоже изменилась — стала удобнее и технологичнее. Фото: Сергей Михеев

Метро молодеет

Новый поезд - лишь "первая ласточка", следом за которой прилетят и другие. В этом году на кольцевую линию выйдут 25 составов "Москва-2020", они заменят поезда серии "Русич". Благодаря этому более 70% парка на кольце будет состоять из новейших поездов. Полностью обновление завершится в следующем году, когда на линии запустят еще 15 таких составов.

20 новых поездов запустят до конца года и на Калужско-Рижской ветке. Окончательно обновить парк там планируют до конца 2023 года. На строящейся Большой кольцевой линии в 2021 году планируют запустить 13 составов, в 2022-м - 18, а спустя год - 23.

Во время запуска первой "Москвы-2020" мэр Сергей Собянин напомнил, что за последние годы в подземке уже обновили 60% подвижного состава и останавливать эту работу власти не намерены. Причем касается это не только количества новых поездов, но и качества. Та же "Москва-2020" - продолжение поезда "Москва", запущенного в 2017 году. Доработали этот состав конструкторы с учетом предложений пассажиров. Даже новое "лицо" поезда сами выбрали горожане путем голосования. "И вот сегодня перед нами продукт этого обсуждения, новых требований и труда конструкторов и машиностроителей", - сказал Сергей Собянин, давая старт новому составу.

К 2023 году средний возраст вагонов в столичном метрополитене снизится с 15 до 10 лет, современных поездов станет больше 80%. Таким образом, в московской подземке окажется самый молодой парк вагонов метро Европы и Америки. А ведь еще 10 лет назад абсолютное большинство составов в Москве было советского производства.

"Москва-2020", кстати, тоже отечественная разработка. Поезда производит мытищинское предприятие "Метровагонмаш", поставляющее подвижной состав для столичного метро с 1935 года. Но этим поездом уже можно гордиться.

Машинист не уснет

Много новинок в новом поезде не только в пассажирском салоне, но и в кабине машиниста. Попасть в нее можно только с помощью индивидуальной карты доступа, которая также запускает систему управления. Кнопок на пульте машиниста стало почти вдвое меньше, чем в предыдущей модели состава, их заменили сенсорные мониторы. А кресло теперь и вовсе как в премиальной иномарке - сиденье и подлокотники регулируются по высоте, можно изменять положение спинки и поясничной опоры, выбирать разные режимы жесткости системы амортизации. У сиденья есть даже функция подогрева, как и у лобового стекла с подножкой.

"Кабина оснащена средствами контроля бдительности машиниста: педалью и кнопкой бдительности, - говорят в метро. - Имеются системы интеллектуальной поддержки с визуальным и звуковым информированием о неисправностях и работе всех систем подвижного состава. В любой нештатной ситуации поезд сам подскажет машинисту наилучший выход".