Московский кинотеатр могут закрыть из-за нарушений по COVID-19

Столичный кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский" могут закрыть из-за выявленных нарушений санитарных требований в связи с пандемией коронавируса.

По словам главного специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрия Омелича, в здании синематографа не проводился контроль посетителей, хотя администраторы обязаны это делать. Также выявлены нарушения дезинфекционного режима, в залах не было системы обеззараживания воздуха.

По этому факту составлен административный протокол, его рассмотрит суд. Кинотеатр по его решению могут закрыть на срок до 90 суток.