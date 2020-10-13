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13.10.2020 03:30
Рубрика: Общество

Ноябрь в европейской части России будет теплее обычного

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал, какими в плане погоды будут ближайшие два месяца. Речь идет о европейской части России.

Фото: iStock
Москвичей ждет первый снег в ближайшие выходные

Оставшиеся дни октября ничем не удивят жителей региона. "Погода будет в пределах климатической нормы, а в ноябре - чуть теплее ее", - подчеркнул Шумаков в интервью "Парламентской газете". Говоря о сентябре 2020 года, синоптик напомнил, что был установлен новый рекорд по температуре воздуха. Месяц стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Тем временем на территории Южной Сибири раньше обычных сроков установилась зимняя погода. Уже есть снежный покров. Осадки в твердом виде выпали примерно на неделю раньше обычных сроков, информирует ТАСС.

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