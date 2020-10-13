Ноябрь в европейской части России будет теплее обычного

Глава Росгидромета Игорь Шумаков рассказал, какими в плане погоды будут ближайшие два месяца. Речь идет о европейской части России.

Оставшиеся дни октября ничем не удивят жителей региона. "Погода будет в пределах климатической нормы, а в ноябре - чуть теплее ее", - подчеркнул Шумаков в интервью "Парламентской газете". Говоря о сентябре 2020 года, синоптик напомнил, что был установлен новый рекорд по температуре воздуха. Месяц стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Тем временем на территории Южной Сибири раньше обычных сроков установилась зимняя погода. Уже есть снежный покров. Осадки в твердом виде выпали примерно на неделю раньше обычных сроков, информирует ТАСС.