Оперштаб: В Москве зафиксирован новый рекорд случаев COVID-19 с середины мая

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 4618 новых случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с середины мая. Число новых случаев коронавирусной инфекции за последнюю неделю на 31% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1258 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 16,7% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 297 человек.

Среди вновь выявленных случаев 10,8% - у детей, 44,7% - люди в возрасте от 18 до 45, 28,9% - от 46 до 65, еще 11% - от 66 до 79, 4,6% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.