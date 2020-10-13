Под Москвой житель Екатеринбурга пытался сбыть 10 кг наркотиков

Наркотики для продажи хранил в тайниках житель Екатеринбурга.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в августе полицейские задержали злоумышленника около его автомобиля в лесном массиве в районе подмосковной деревни Северово. При досмотре транспортного средства в салоне под обшивкой задней двери, а также в коробе от акустической системы было обнаружено 15 свертков с кристаллизованным веществом светлого цвета. Согласно результатам химического исследования, изъятое является наркотическим средством метилэфедроном общей массой около 7 килограммов.

Подозреваемый рассказал, что в лесу на территории Одинцовского городского округа находятся еще две закладки с наркотическими средствами. Он планировал забрать их и перевезти в Екатеринбург для последующего сбыта. Прибыв на указанное место, сотрудники полиции нашли тайники, где находилось еще почти три килограмма наркотиков.

Следственным управлением УМВД России по городскому округу Подольск окончено предварительное расследование уголовного дела. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.