"Поступления НДФЛ опережают показатели аналогичного периода прошлого года третий месяц подряд. Это значит, что столичные предприятия смогли в условиях кризиса сохранить штат работников и их зарплаты", - подчеркнул он.
Напомню, НДФЛ - это те самые 13 процентов, которые с наших зарплат удерживают работодатели. Чем эти показатели выше, тем лучше себя чувствует бюджет. В этом году подоходный налог хорошо выручил городскую казну - он растет на фоне падения других налогов. Например, по словам главы столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, поступления налога по упрощенной системе налогообложения снизились год к году на 6,5 процента, транспортного налога на 2,1 процента, земельного - на 3,3 процента. Впрочем, отставание и здесь постепенно сокращается, то есть отрасли набирают обороты.
Но вернемся к НДФЛ. Он в этом году формирует почти половину всех налоговых доходов бюджета. Это, кстати, прямое опровержение расхожей фразы о том, что Москву кормит вся страна. Правильнее все же говорить, что Москву кормят москвичи. Основную долю подоходного налога - 91 процент - за жителей столицы заплатили налоговые агенты, то есть работодатели. Это 706 млрд рублей за 9 месяцев. Остальное заплатили те, кто НДФЛ перечисляет самостоятельно - нотариусы, адвокаты, охранники, получатели дохода от сдачи имущества в аренду и другие. Они заплатили 54 млрд, или сразу на 13,3 процента больше, чем в том же периоде прошлого года.
Есть и другие сферы, где НДФЛ в этом году вырос особенно заметно. В частности, компании, занятые в сфере информационных технологий и связи, перечислили в этом году на 13,9 процента больше. В торговле ситуация скромнее, но тоже рост - на 2,3 процента. В обрабатывающей промышленности подоходный налог вырос на 0,8 процента. Ранее, напомню, Владимир Ефимов рассказывал, что средняя зарплата в Москве в этом году выросла на 3,5 процента. По итогам первого полугодия она составила 96,8 тысячи рублей.
Впрочем, не стоит думать, что во всей экономике дела обстоят также. Многие источники доходов Москвы в этом году ощутимо упали. А еще потребовались сотни миллиардов дополнительных расходов на строительство новых и переформатирование действующих больниц, поддержку бизнеса и другие нужды. По оценке Ефимова, потери столичного бюджета в этом году суммарно составят около 500 млрд рублей. Бюджет следующего года будет дефицитным и столице впервые за 10 лет придется брать в долг. Впрочем, страшного в этом ничего нет. В начале 2010-х годов долг Москвы, напомню, составлял более 300 млрд рублей и на протяжении последних лет власти планомерно его гасили. По данным столичного департамента финансов, на 1 октября этого года госдолг столицы составляет 30 млрд рублей, причем эта цифра не меняется на протяжении уже многих месяцев. Этот долг - обязательства по погашению долгосрочных облигаций. Город мог бы погасить их и раньше, но срок погашения фиксированный - 11 июня 2022 года, и если нарушить его, то придется платить штрафы. Для сравнения - госдолг Подмосковья по итогам прошлого года составил 168 млрд рублей, причем этот уровень считается безопасным, поскольку составляет лишь треть от объема доходов региона.