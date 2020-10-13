Налог на доходы физлиц за последние девять месяцев принес в столичный бюджет 773 млрд рублей и вырос по сравнению с прошлым годом на 6,2 процента. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Поступления НДФЛ опережают показатели аналогичного периода прошлого года третий месяц подряд. Это значит, что столичные предприятия смогли в условиях кризиса сохранить штат работников и их зарплаты", - подчеркнул он.

Напомню, НДФЛ - это те самые 13 процентов, которые с наших зарплат удерживают работодатели. Чем эти показатели выше, тем лучше себя чувствует бюджет. В этом году подоходный налог хорошо выручил городскую казну - он растет на фоне падения других налогов. Например, по словам главы столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, поступления налога по упрощенной системе налогообложения снизились год к году на 6,5 процента, транспортного налога на 2,1 процента, земельного - на 3,3 процента. Впрочем, отставание и здесь постепенно сокращается, то есть отрасли набирают обороты.

Но вернемся к НДФЛ. Он в этом году формирует почти половину всех налоговых доходов бюджета. Это, кстати, прямое опровержение расхожей фразы о том, что Москву кормит вся страна. Правильнее все же говорить, что Москву кормят москвичи. Основную долю подоходного налога - 91 процент - за жителей столицы заплатили налоговые агенты, то есть работодатели. Это 706 млрд рублей за 9 месяцев. Остальное заплатили те, кто НДФЛ перечисляет самостоятельно - нотариусы, адвокаты, охранники, получатели дохода от сдачи имущества в аренду и другие. Они заплатили 54 млрд, или сразу на 13,3 процента больше, чем в том же периоде прошлого года.

Есть и другие сферы, где НДФЛ в этом году вырос особенно заметно. В частности, компании, занятые в сфере информационных технологий и связи, перечислили в этом году на 13,9 процента больше. В торговле ситуация скромнее, но тоже рост - на 2,3 процента. В обрабатывающей промышленности подоходный налог вырос на 0,8 процента. Ранее, напомню, Владимир Ефимов рассказывал, что средняя зарплата в Москве в этом году выросла на 3,5 процента. По итогам первого полугодия она составила 96,8 тысячи рублей.

Предприятия намерены сохранить свой персонал для лучших времен

Впрочем, не стоит думать, что во всей экономике дела обстоят также. Многие источники доходов Москвы в этом году ощутимо упали. А еще потребовались сотни миллиардов дополнительных расходов на строительство новых и переформатирование действующих больниц, поддержку бизнеса и другие нужды. По оценке Ефимова, потери столичного бюджета в этом году суммарно составят около 500 млрд рублей. Бюджет следующего года будет дефицитным и столице впервые за 10 лет придется брать в долг. Впрочем, страшного в этом ничего нет. В начале 2010-х годов долг Москвы, напомню, составлял более 300 млрд рублей и на протяжении последних лет власти планомерно его гасили. По данным столичного департамента финансов, на 1 октября этого года госдолг столицы составляет 30 млрд рублей, причем эта цифра не меняется на протяжении уже многих месяцев. Этот долг - обязательства по погашению долгосрочных облигаций. Город мог бы погасить их и раньше, но срок погашения фиксированный - 11 июня 2022 года, и если нарушить его, то придется платить штрафы. Для сравнения - госдолг Подмосковья по итогам прошлого года составил 168 млрд рублей, причем этот уровень считается безопасным, поскольку составляет лишь треть от объема доходов региона.