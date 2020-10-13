Разработчики из 45 регионов прислали заявки на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, свыше полутора тысяч человек зарегистрировались для участия в конкурсе на соискание премий главы столичного региона "Лидеры цифровой трансформации". Он пройдет с 30 октября по 1 ноября в формате онлайн-хакатона. Сергунина рассказала:

- Большинство заявок мы получили из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. А всего на данный момент представлено 45 регионов России: от Калининградской области до Дальнего Востока.

Зарегистрироваться можно до 25 октября на сайте Агентства инноваций Москвы. Победители станут известны по результатам 48-часового онлайн-хакатона. Подробностями предстоящего конкурса поделился руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин:

- Участникам предстоит решить десять актуальных для города задач. Все они делятся на два ключевых направления: "Искусственный интеллект в городе" и "Цифровизация городских структур".

Он также напомнил, что призовой фонд конкурса в этом году составит десять миллионов рублей. Из зарегистрированных участников будут сформированы команды от трех до пяти человек. При подаче заявки разработчики выбирают задачу, которую планируют решить. Среди самых популярных - создание электронной базы бездомных животных для портала mos.ru и cервис рекомендаций мероприятий на основе прошлых посещений. Коллективы, предложившие лучшие решения, получат по одному миллиону рублей.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.