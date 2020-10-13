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13.10.2020 23:26
Рубрика: Происшествия

Неохотный ряд

ТЦ в центре Москвы могут закрыть: покупатели не носят маски
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 231(8285)
Каждый день ОАТИ и Роспотребнадзора проверяют, как соблюдаются правила по профилактике коронавируса. И почти в каждом рейде - нарушения. Не стал исключением и "Охотный Ряд" на Манежной площади.

Стоим у входа в ТЦ и считаем: каждый третий посетитель - без маски. Спрашиваю у главного инспектора ОАТИ Руслана Блинова, почему не штрафуют нарушителей масочного режима. В ответ: "Штрафовать граждан - прерогатива полиции, а ее сегодня нет". Но появление людей в форме свою роль сыграло: охранник начинает требовать у посетителей маски. Правда, становится сразу понятно, что до сих пор маски никто ни у кого не спрашивал. Подхожу к молодой паре с ребенком лет четырех у эскалатора, все трое - без средств защиты. "Мы приехали из Краснодара отметить день рождения сына Тимофея, - рассказывает мать мальчика, Светлана Миракова. - Для аэропорта купили многоразовые маски, требуют их и в нашей гостинице на Бронной. А здесь гуляли по Александровскому саду, зашли перекусить. Почему без масок? Да тут все без масок". Действительно, свернули в обувной магазин две девушки, продавец без лишних вопросов приступила к обслуживанию.

В Москве выросло количество пустующих торговых площадей

"Наша задача - проверить центр на предмет соблюдения эпидемиологических норм, - рассказал инспектор Роспотребнадзора Даниил Кобразов. - Нахождение на его территории покупателя без маски - ответственность магазина". Из репродукторов несется музыка, прерываемая иногда рекламой. Ни одного призыва к покупателям: уважаемые, поберегите себя и других! "Еще одно нарушение", - отмечает инспектор. Разметки для соблюдения социальной дистанции на полу тоже нет, лишь ближе к лифтовому холлу обнаруживаем пару желтых полосок под ногами. За холлом снова чистые гранитные плиты пола.

Возле одного из входов висит листок с графиком проведения дезинфекции: за утро ее провели дважды, а в 16.00 - время проведения рейда, графа пуста.

Все без масок - и я не надену. Такова позиция покупателей модных магазинов

Возле магазина, торгующего колготками, инспекторов встречает администрация "Охотного Ряда". Вместе они доходят до лифта, спускаются этажом ниже. Здесь тоже нет разметки, на третьем этаже в ресторанном дворике нет ни одного свободного стула, а дистанция между столами - меньше не бывает... Через полтора часа проверок Даниил Кобразов выносит вердикт о несоблюдении требований санитарного законодательства, составляет протокол о правонарушениях по статье 6.3 часть 2 КоАП РФ. Согласно ей, торговому центру грозят санкции в виде штрафа до полумиллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Меру наказания выберет суд. Представитель администрации торгового комплекса от комментариев отказался.

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