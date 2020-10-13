Учащиеся школы № 1002 в районе Солнцево будущий учебный год встретят в новом здании. Новостройка, как убедился мэр города Сергей Собянин, практически готова. Сейчас завершается прокладка инженерных сетей и к новому году все работы будут завершены.

Строится трехэтажное здание за счет городского бюджета по соседству со старой школой, которой уже более полувека от рода.

- Образование у нас в этом году столкнулось с серьезными проблемами, - сказал Собянин на встрече с педагогами. - Это и вынужденные дополнительные каникулы, дистанционка и так далее. Тем не менее мы не прекращаем строить новые школьные здания, и они, конечно же, будут востребованы.

C 2011 года в столице построено почти 400 новых школ и детсадов. Школа на Солнцевском проспекте, построенная по индивидуальному проекту, понравилась главе города.

- Небольшая - всего на 300 мест, - но по-своему уникальная, - сказал он, осмотрев учебный корпус. - Помимо обычных классов, в ней предусмотрены медиатека, экспериментальный класс, связанный с робототехникой и 3D-моделированием, залы для научных семинаров.

А еще ребята получат класс астрономии - с телескопом, глобусами, картами и другим оборудованием, необходимым для изучения звездного неба. Все, что считалось классами будущего, но на глазах превращается в настоящее. И это неудивительно. В школе № 1002 ученики и сейчас могут выбрать себе обучение, которое им ближе по интересам - им на выбор предоставляются технологическое, гуманитарное, социально- экономическое и естественно-научное направления. Реализуются здесь и такие популярные городские проекты, как "Математическая вертикаль", "IT-полигон", инженерный класс и кадетские классы. А с будущего года к ним добавятся и медицинские классы - договоры на этот счет с лучшими медвузами столицы уже заключены и сейчас апробируется учебный план. По итогам же прошлого учебного года школа № 1002 получила грант мэра Москвы "За создание развивающей среды для обучающихся, обеспечивающей возможности их социализации и творческого развития". Nеперь появляются возможности, чтобы реализовать еще одну мечту и учащихся, и учителей, которой поделилась с мэром замдиректора школы Анна Булеева: открыть в новом корпусе "Школу старшеклассников", то есть перевести в него с 9-го по 11-й классы. Все условия для этого в нем есть уже сейчас. Выиграют от этого не только старшеклассники - одновременно разгрузятся и остальные здания, в которых сейчас около 3 тысяч детей учатся и еще занимаются в 250 кружках и секциях дополнительного образования.