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Рубрика: Власть

ТЦ "Охотный ряд" могут закрыть на 90 дней за нарушения антиковидных мер

Текст: Ирина Огилько

Торговому центру "Охотный ряд" грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановление работы на 90 суток за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом журналистам сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Как сказал Кобразов, в настоящее время столичным управлением Роспотребнадзора в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе проводятся мониторинговые обследования всех мест скопления людей. В понедельник совместно со специалистами Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) было проведено обследование торгового центра "Охотный ряд".

"По итогам были выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима посетителями торгового центра. Также администрацией не принимаются достаточные меры по соблюдению требований в части обеззараживания воздуха специальным оборудованием и обеспечения возможности посетителям приобретения средств индивидуальной защиты. Кроме того, были некоторые замечания к осуществлению дезинфекционной деятельности", - сказал Даниил Кобразов.

По словам Кобразова, о юридическое лицо за подобные нарушения может быть привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф на сумму до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Инспектора выписали административный протокол. Решение о мере наказания будет принимать суд.

Напомним, что в Москве с 5 октября требование перевода на удаленную работу становится обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку не менее 30% своих работников и всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

В Москве "упал" сервис для удаленки

Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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