ТЦ "Охотный ряд" могут закрыть на 90 дней за нарушения антиковидных мер

Торговому центру "Охотный ряд" грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановление работы на 90 суток за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом журналистам сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

Как сказал Кобразов, в настоящее время столичным управлением Роспотребнадзора в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе проводятся мониторинговые обследования всех мест скопления людей. В понедельник совместно со специалистами Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) было проведено обследование торгового центра "Охотный ряд".

"По итогам были выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима посетителями торгового центра. Также администрацией не принимаются достаточные меры по соблюдению требований в части обеззараживания воздуха специальным оборудованием и обеспечения возможности посетителям приобретения средств индивидуальной защиты. Кроме того, были некоторые замечания к осуществлению дезинфекционной деятельности", - сказал Даниил Кобразов.

По словам Кобразова, о юридическое лицо за подобные нарушения может быть привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф на сумму до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Инспектора выписали административный протокол. Решение о мере наказания будет принимать суд.

Напомним, что в Москве с 5 октября требование перевода на удаленную работу становится обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку не менее 30% своих работников и всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила - только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.