"Охотный ряд" могут закрыть за несоблюдение мер против коронавируса

В столице каждый день инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и столичного Роспотребнадзора проверяют кинотеатры, театры, рестораны, торговые центры и другие популярные места отдыха и досуга москвичей. Почти при каждом рейде обнаруживают нарушения. Не стал исключением и торговый центр "Охотный ряд", расположенный возле стен Московского Кремля.

Этот подземный торговый комплекс, построенный в конце 1990-х годов, популярен у туристов, которых здесь всегда много. Каждый третий входящий в ТЦ - без маски. Вот начинается рейд, из толпы выделяются два человека в зеленой и бордовой форме - представители ОАТИ и Роспотребнадзора, на лицах - маски, на руках - перчатки. У представителя ОАТИ еще и видеорегистратор на зеленом мундире. Спрашиваю: "Зачем?" Главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов отвечает, что с их помощью руководство может посмотреть работу сотрудника.

Пока разговариваем, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов разворачивает перед охранником ТЦ красную книжку-удостоверение и вызывает администрацию. С появлением людей в форме охранник начинает требовать у посетителей маски. Уже внутри магазина видно, что до "высоких гостей" пускали и так. Подхожу к молодой паре с 4-х летним ребенком, стоящими возле балюстрады с эскалатором.

"Мы приехали из Краснодара, хотели отметить день рождение сына Тимофея, - рассказывает мать ребенка, представившаяся Светланой Мираковой. - Специально купили многоразовые маски для аэропорта, требуют их и в нашей гостинице "Де Пари" на Бронной. А здесь гуляли по Александровскому саду и зашли перекусить. Да вон, идут без масок, смотрите!"

Действительно, мимо прошли две девицы благоухая дорогим парфюмом и свернули в обувной магазин, где их начали обслуживать продавцы. Спрашиваю у главного инспектора ОАТИ Руслана Блинова, почему не штрафуете людей?

"Штрафовать граждан - прерогатива полиции, а ее в этом рейде нет", - говорит Блинов.

"Наша задача - проверить торговый центр на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, а к ним относится и ответственность магазина за нахождение на его территории покупателя без маски, - рассказывает "РГ" Даниил Кобразов. - Сейчас проверим места общего пользования".

Из репродукторов играет музыка, прерываемая иногда рекламой. Ни одного эпидемиологического оповещения не прозвучало. Идем по торговому центру в сторону манежа. Разметки о соблюдении социальной дистанции на полу нет, но ближе к лифтовому холлу вдруг видим пару желтых полосок под ногами - вот она. А за холлом снова чистые гранитные плиты пола. В магазине и людей не так много, но душно, давит низкий потолок из модных золотистых панелей конца прошлого века. Рядом с одним из входов висит листок с графиком проведения дезинфекции: за утро ее провели дважды, а в 16:00 (в это время шел рейд) - графа с подписью пуста. Инспектора сфотографировали листок. Здесь их застает администрация "Охотного ряда", вместе они спускаются на лифте этажом ниже.

Здесь тоже много посетителей без масок, как и этажом ниже. Более того в ресторанном дворике нет ни одного свободного стула. Через полтора часа проверок специалист-эксперт Даниил Кобразов вынес вердикт о несоблюдении требований санитарного законодательства и составил протокол об правонарушении по статье 6.3 часть 2 КоАП РФ. Согласно ей, торговому центру грозят санкции в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Меру наказания выберет суд. Представитель администрации торгового комплекса от комментариев отказался. А Кобразов объяснил в чем состав преступления: "Посетители торгового центра не соблюдают перчаточно-масочный режим, а администрация этому никак не мешает, и не предоставляет возможность купить эти средства, отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха, есть замечания по дезинфекции".

Кстати

Всего за минувшую неделю Роспотребнадзор по Москве проверил 77 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Выявлено 157 правонарушений, по которым составлены 170 протоколов об административных наказаниях. Уже опечатаны на 90 дней ТЦ "Белка", отделение "Альфа-банка" (Люблинская ул, 171), ночной клуб "1930" в Партийном переулке и другие. Ждут своей участи (закрытие или штраф до 500 тыс.руб) театры "Ленком", "Сатиры", "имени Н. Сац", а также клуб "Стендап" на Новом Арбате.