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13.10.2020 10:53

Топ-менеджеры Нововоронежской АЭС прошли корпоративное обучение

На Нововоронежской АЭС прошло обучение топ-менеджеров и начальников подразделений предприятия на тему "Модель поведения руководителя-лидера в развитии культуры безопасности". Обучение состоялось в рамках Программы электроэнергетического дивизиона Концерна "Росэнергоатом" по поддержанию и развитию культуры безопасности.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Преподаватель - главный эксперт "Технической академии Росатома", кандидат психологических наук Алексей Лебеденко - чередовал теоретические блоки с отработкой практических навыков. Так, обучающиеся подбирали примеры, демонстрирующие высокий уровень лидерства в развитии культуры безопасности в своей профессиональной деятельности, используя карты типовой модели.

Руководители в атомной отрасли должны обладать сильными лидерскими качествами для поддержания высочайших стандартов безопасности и обеспечения надежной выработки электроэнергии. В Концерне "Росэнергоатом" разработана модель руководителя - лидера: это набор характеристик, которым должен он соответствовать, и механизмы их достижения. Развитие данной модели поведения в организациях является объектом особого внимания руководства отрасли, ведь активная позиция и личный пример руководителя-лидера позволяет эффективно реагировать на различные события и ситуации.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Руководитель-лидер постоянно стремится к совершенствованию. Он устанавливает высочайшие стандарты, основанные на передовом отраслевом опыте. Использование личных способностей и компетенций для эффективного управления - навык, который необходимо "прокачивать", поэтому такое обучение необходимо каждому руководителю, независимо от стажа работы в атомной отрасли", - отметила Ирина Колягина, возглавляющая группу мониторинга культуры безопасности на Нововоронежской АЭС.

В 2023 году на энергоблоках №4 и №6 Нововоронежской АЭС состоится миссия OSART Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Наряду с другими направлениями, эксперты дадут оценку и соответствию руководителей НВАЭС модели руководителя-лидера, сформированной в АО "Концерн Росэнергоатом".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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