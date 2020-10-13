Удержать в деревне молодежь мешает в основном проблема трудоустройства. В сельской местности тяжелее создавать рабочие места, повышать уровень доходов за счет дополнительной занятости или вовлечения в предпринимательство.

Развитие агропромышленного комплекса не решит этот вопрос в полной мере, ведь крупные современные предприятия не нуждаются в большом количестве работников. Очевидно, что нужны механизмы для самозанятости, в том числе через создание фермерских хозяйств и малых предприятий в других отраслях экономики.

Сельские жители - в первую очередь молодежь - должны иметь возможность получить соответствующие знания и навыки, а также взаимодействовать со всеми участниками рынка товаров и услуг.

Для такого обучения имеет смысл создать специальные информационно-технологические центры (ИТЦ). В них все желающим помогут освоить технологии, которые можно использовать для развития малого предпринимательства (в том числе в форме фермерских и личных подсобных хозяйств), удаленной работы, создания комфортной сельской среды.

Помимо учебных кабинетов там можно обустроить зоны для проектирования и 3D-моделирования, офисных операций и предоставления финансовых услуг. Но основной упор в деятельности нужно делать на развитии аграрной отрасли.

Сегодня оборудование и технологии для малого предпринимательства в сельском хозяйстве позволяют оперативно открывать небольшие производства товаров народного потребления, подбирать эффективных менеджеров и рабочих, заинтересованных в повышении уровня занятости и доходов. На базе ИТЦ как раз и можно было бы знакомить активных граждан с новым оборудованием и технологиями, давать им возможность заработать первоначальный капитал для ведения бизнеса на сельских территориях.

Центры можно создавать из расчета один на несколько поселений или даже районов. Базой вполне могут стать профессиональные образовательные организации аграрного профиля, которые сегодня часто приходят в упадок из-за отсутствия студентов. Сельские техникумы имеют здания, технические средства, кадры. Все это при относительно небольших вложениях может быть переориентировано на оказание услуг местному населению. Кроме того, базой для информационно-технологических центров могут стать и сельскохозяйственные предприятия, и фермерские хозяйства, и агрошколы.

Технологии для малого предпринимательства в сельском хозяйстве позволяют оперативно открывать небольшие производства

По оценке Российского союза сельской молодежи, в нашей стране требуется не менее 300 таких центров. Такая сеть сформирует сообщество людей, желающих жить и работать на селе, даст им инструменты для улучшения облика территории и даже возможность взаимодействия с крупным бизнесом и госкорпорациями. Конечно, для этого нужно трудовое участие и объединение селян. Институт ИТЦ пригодится и городским специалистам, готовым переехать на село для удаленной работы и развития новых направлений в экономике.